"Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго" продолжил арт-проект по нанесению граффити на энергообъекты

В рамках реализации арт-проекта и мероприятий по подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода нижегородские стрит-арт художники украсили граффити распределительную подстанцию на ул. Минина и трансформаторную подстанцию около Речного вокзала в Нижнем Новгороде.

В настоящее время арт-проект «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» входит в программу мероприятий по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Проект реализуется при поддержке министерства культуры Нижегородской области и АНО «Центр 800». Так, в конце октября 2019 года объектом уличного арт-искусства стали распределительная подстанция около корпуса Лингвистического университета на ул. Минина,31-а и трансформаторная подстанция у Речного вокзала в Нижнем Новгороде.

Выбор тематической граффити-картины на ул. Минина определил расположенный в соседнем квартале памятник знаменитому русскому летчику, уроженцу Нижнего Новгорода Петру Нестерову. Фасад выполнен в стиле иллюстрированной архивной страницы газетной статьи, повествующей о биографии и героическом поступке прославленного нижегородца.

Вторая граффити-картина, представленная на трансформаторной подстанции у Речного вокзала, посвящена выдающемуся нижегородскому конструктору-судостроителю Ростиславу Евгеньевичу Алексееву.

«Этот арт-проект стал по-настоящему доброй традицией, которую наша компания продолжила в текущем году. Художники нам предложили изобразить на фасадах наших трансформаторных подстанциях граффити с известными нижегородцами и людьми, прославившими Нижний Новгород. Считаю, что эти работы несут просветительскую функцию в части ознакомления нижегородцев и гостей города с историей нашего региона», - отметил директор «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» Вячеслав Горев.

Всего с 2011 года по настоящее время Нижновэнерго совместно со стрит-арт художниками украсили 14 трансформаторных и распределительных подстанций. PR-компания направлена на профилактику травматизма сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса. На сегодняшний день изображения, напоминающие о правилах электробезопасности, нанесены на 4 ТП. Впоследствии тематика рисунков расширилась, включив городские достопримечательности и портреты великих нижегородских деятелей, достижения которых известны всему миру.

Основная цель арт-проекта по нанесению художественного граффити на энергообъекты – их защита от вандалов, портящих фасады, и облагораживание облика дворовых территорий. Как показывает практика, оформленные рисунками электроустановки дольше сохраняют привлекательный внешний вид и не требуют повторного окрашивания. Инициатива энергетиков пользуется поддержкой не только среди стрит-арт художников, получивших легальные площадки для своих творческих работ, но и у жителей дворов и улиц, где расположены украшенные граффити электроустановки.