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Александр Новак: "Все электростанции выполнили расчетные нормативы запасов топлива к прохождению ОЗП"

Александр Новак: Все электростанции выполнили расчетные нормативы запасов топлива к прохождению ОЗП

12 ноября 2019, 17:30
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ОЗП, ТЭК
Отрасль: Электроэнергетика 

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Минэнерго, ОЗП, ТЭК

Минэнерго, ОЗП, ТЭК

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак выступил с докладом на Всероссийском селекторном совещании по вопросу «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики и предприятий жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2019/20 годов» под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виталия Мутко.

Александр Новак напомнил, что в каждом субъекте функционирует Правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб). В рамках подготовки к ОЗП в 8 Федеральных округах были проведены совместные с Минстроем России выездные заседания федерального штаба. Оценка подготовки должна быть завершена в срок до 15 ноября.

«В зоне внимания Министерства энергетики находится 940 объектов электроэнергетики, это и электростанции, и сетевые организации, и сбытовые организации, и диспетчерские управления. По сравнению с прошлым годом произошло увеличение количества объектов почти в два раза. По предварительным расчетам на сегодня из 940 объектов электроэнергетики 83 %, то есть 783 объекта подтвердили готовность к работе в отопительный сезон в полном объеме. По 157 оставшимся объектам есть ряд невыполненных показателей, в том числе по примерно половине объектов – не предоставление отраслевой отчетности. По тем объектам, по которым не выполнены установленные показатели, на штабах приняты мероприятия, которые должны будут быть проведены в течение ноября и до 1 декабря все объекты электроэнергетики должны подтвердить полную  степень готовности», - сказал Министр энергетики.

По словам Александра Новака, все крупные энергокомпании подтвердили готовность к прохождению ОЗП, 157 неготовых объектов - это небольшие территориальные сетевые организации, которые ранее оценивались муниципальными образованиями. В рамках совещания руководству регионов, где расположены не готовые объекты, дано поручение привести все ТСО в соответсвие с обновленной методикой оценки объектов электроэнергетики  Минэнерго России.

«Обратил бы внимание на следующие регионы: Кировская, Тверская, Курская, Нижегородская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Приморский край, Ханты-Мансийский автономный округ. Хотел бы положительно отметить некоторые регионы, которые в полном объеме обеспечили готовность к ОЗП – это Астраханская область и Брянская область», - добавил Министр энергетики.

Александр Новак отдельно отметил, что особое внимание  в этом году уделялось оценке готовности субъектов электроэнергетики на пострадавших от паводка территориях.

«Иркутская электросетевая компания готова к прохождению ОЗП, не вызывает опасений, выполнены все требования по готовности, однако вызывает опасения готовность компании субъектовой, это Облкомунэнерго, где в ходе выездных мероприятий Минэнерго России были зафиксированы существенные недостатки в работе», - подчеркнул  Министр энергетики.

Александр Новак отметил, что все электростанции выполнили расчетные нормативы запасов по топливообеспечению.

«Запасы угля составляют  228% от норматива, по мазуту – 129%, по дизельному топливу – 125%. Минэнерго осуществляет контроль за состоянием этого показателю и за наличием запасов топлива», - сказал Министр энергетики.

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