Подстанции армавирского энергорайона будут оснащены оборудованием нового поколения

Энергетики Армавирского филиала «Россети Кубань» устанавливают оборудование нового поколения на подстанции 110 кВ «КНИИТИМ» в Новокубанском районе. Модернизация питающего центра позволит улучшить надежность электроснабжения, а применение микропроцессорных устройств защиты от дуговых замыканий повысит безопасность работы энергообъекта.

Комплектные распределительные устройства наружной установки (КРУН-10 кВ) оснащают быстродействующими защитами от дуговых замыканий. В настоящее время ведется монтаж и наладка оборудования, работы планируется завершить в ноябре. Современные устройства защиты, выполненные с использованием цифровых технологий и применением оптоволоконных датчиков, позволят сберечь оборудование КРУН от крупных повреждений.

– Внутренние короткие замыкания, сопровождаемые электрической дугой, представляют значительную опасность для оборудования подстанции, – отмечает начальник службы релейной защиты и автоматики Армавирских электросетей Александр Колегаев. – При фиксации короткого замыкания дуговые защиты мгновенно дают команду на отключение оборудования, что приводит к локализации очага неисправности. Это позволяет не только сберечь оборудование, но и обеспечить безопасность обслуживающего персонала.

Подстанция «КНИИТИМ» является источником энергопитания для более 16 тысяч жителей Новокубанского района, а также ряда социально значимых объектов.

В 2019 году в рамках инвестпрограммы Армавирские электросети уже оснастили защитами от дуговых замыканий подстанции «Отрадо-Кубанская» в Гулькевичском районе и подстанцию «ЗТВС» в Армавире.