"Россети Северный Кавказ" развивают электросетевую инфраструктуру для новых потребителей в горных поселках Северной Осетии

«Россети Северный Кавказ» в зоне операционной деятельности филиала «Севкавказэнерго» осуществляют технологическое присоединение потребителей в высокогорной местности Ирафского района Северной Осетии.



Мероприятия по выдаче мощности новым абонентам специалисты Ирафских районных электрических сетей (РЭС) под руководством начальника Ирафских районных электрических сетей Алана Текоева выполнят в несколько этапов. Первый этап энергетики завершили на прошлой неделе. Установлена новая трансформаторная подстанция и построена линия электропередачи 0,4 кВ протяженностью более одного километра. Также специалисты РЭС отремонтировали 500 метров существующих бесхозных ветхих сетей, которые никем не обслуживаются – от них зависит надежность работы энергохозяйства филиала. Всего установлено 40 опор и смонтирован самонесущий изолированный провод.



Проведение работ энергетиков осложнялось тем, что дачное товарищество расположено высоко в горах в труднодоступной каменистой местности Дигорского ущелья. Для того чтобы спецтехника смогла подняться к месту работ, доставить материал и энергооборудование, специалистам пришлось с помощью бульдозеров прокладывать необходимый коридор.



По словам Алана Текоева, ежедневно в районное подразделение продолжают поступать обращения от других владельцев дачных участков. Дальнейший план электросетевой инфраструктуры в высокогорной местности будет зависеть от общей необходимой для заявителей мощности.

Реализуемые энергетиками «Россети Северный Кавказ» мероприятия позволят обеспечить новых потребителей и светом, и теплом, поскольку в данной высокогорной местности нет природного газа.