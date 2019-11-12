В Егорьевске завершены работы по программе "Светлый город"

Работы по устройству уличного освещения – установке опор, устройству провода СИП и т.д. – выполнены в 2019 году на 100 процентов. Проложено 11 км линий, установлено 282 светильника и 122 опоры освещения. Кроме того, завершены работы по установке архитектурной подсветки трёх городских объектов – здания администрации округа и 10-й гимназии, композиции «Добрый ангел мира» на ул. Гагарина.

Необходимо отметить, что в целом по Московской области работы по реализации «Светлого города» завершены в 26 муниципалитетах.

Как сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин, на сегодняшний день, в рамках реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», проекта «Светлый город» по мероприятиям «Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения» из 585 объектов по 394 объектам работы завершены.

Всего с начала года в регионе установили 13 927 светильников наружного освещения, 8380 опор, протяженностью 479,7 км.

Проект «Светлый город» стартовал в 2017 году. Он направлен на повышение энергоэффективности уличного освещения и создание комфортных условий в местах проведения досуга людей. Помимо замены уличных светильников и создания новых светоточек, в рамках программы создаются объекты с архитектурно-художественной подсветкой.

inegorievsk.ru