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Министры стран БРИКС договорились о проведении совместных исследований в энергетике

Минэнерго, БРИКС

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын возглавил российскую делегацию на встрече Министров энергетики стран БРИКС.

Участие во встрече также приняли  Министр шахт и энергетики Бразилии Бенто Альбукерке, Руководитель государственного энергоуправления КНР Чжан Цзяньхуа, Министр энергетики, новых и возобновляемых источников энергии Радж Кумар Сингх, Специальный советник Министра минеральных ресурсов и энергетики Южно-Африканской Республики Сандил Ногксина.

 Главным итогом встречи стало принятие Регламента работы Платформы энергетических исследований БРИКС.

«Цель создания платформы – получить консолидированный собственный взгляд стран БРИКС на развитие энергетических рынков. Сегодня мы ссылаемся на оценки различных институтов, международных организаций, банков. У стран БРИКС должно появиться свое собственное мнение, на которое мы сможем опираться при принятии политических и экономических решений»,  - отметил в ходе встречи Антон Инюцын.

Замминистра подчеркнул, что ключевой задачей к проведению Саммита БРИКС в 2020 году стоит проведение двух-трех исследований, чтобы они были верифицированы и поддержаны всеми странами в рамках Саммита.

«В качестве тем для совместного исследования, Россия предложила провести исследования в сфере газомоторного топлива, развития энергетического сектора в странах БРИКС, а также в сфере передовых технологий», - добавил он.

В ходе дискуссий также главы энергетических делегаций БРИКС отдельно отметили роль природного газа и подтвердили готовность к расширению его использования внутри стран, а также сотрудничеству в газовой сфере в том числе в транспортном секторе.

 

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