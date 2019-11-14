Испанский REE оценил динамику производства и потребления в энергосистеме в октябре 2019 г.

По предварительным данным, опубликованным испанским системным оператором REE, в октябре 2019 г. суммарный объем выработки электроэнергии в национальной энергосистеме составил 21 091 ГВт*ч, в ее материковой части – 19 924 ГВт*ч.

По типам объектов генерации в октябре по сравнению с сентябрем 2019 г. первое место сохранили за собой ТЭС комбинированного цикла (28,8%), второе – АЭС (21,5%), третье – ветропарки (17,9%). При этом объекты ВИЭ-генерации суммарно обеспечили 30,2% выработки, что ниже, чем в сентябре (31,8%). Для материковой части показатели сходны – ТЭС комбинированного цикла обеспечили 28,7%, АЭС – 22,7% и ветропарки – 18,5%. На долю ВИЭ-генерации приходится 31,3% от общей выработки, также ниже, чем в сентябре (33,1%).

Общий объем потребления электроэнергии в национальной энергосистеме составил 21 498 ГВт*ч – чуть выше, чем в сентябре (21 262 ГВт*ч), и на 0,4% ниже, чем в октябре 2018 г. В материковой части потребление составило 20 193 ГВт*ч, что выше, чем в сентябре (19 901 ГВт*ч), и на 0,5% ниже, чем в октябре 2018 г.

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