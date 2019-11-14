Ульяновский филиал "Россети Волга" присоединил к электросетям 1179 новых потребителей

С начала года сотрудники филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») - «Ульяновские сети» выполнили 1179 технологических присоединений к электросетям общей мощностью 36,9 МВт.

В числе потребителей, присоединенных к электросетям ульяновского филиала в 2019 году, объекты малого и среднего бизнеса, социально-бытовой инфраструктуры, агропромышленного комплекса: газовая котельная в Мелекесском, производственная база в Новоспасском, животноводческий комплекс в Кузоватовском, пилорама в Барышском районах, крестьянско-фермерское хозяйство в с.Большое Ногаткино, объекты сельскохозяйственной производственной компании в Чердаклинском районе, здравпункт в поселке Октябрьский, отделение почтовой связи в Новомалыклинском районе, фельдшерско-акушерский пункт в с.Дмитриево-Помряскино, спортивный зал в школе с.Самородки, а также объекты уличного освещения сразу в нескольких районах области. Среди наиболее крупных объектов техприсоединения – увеличение мощности Сенгилеевского цементного завода и СНТ вблизи р.п.Ишеевка.

Технологическое присоединение к электросетям новых потребителей, в качестве одного из приоритетных направлений деятельности «Ульяновских сетей», способствует социально-экономическому развитию Ульяновской области, формирует условия для создания благоприятного инвестиционного климата и реализации эффективной жилищной политики в регионе.

С начала года в филиал поступило 1432 заявки от потребителей на технологическое присоединение к электрическим сетям. По итогам десяти месяцев уже заключено 1203 договора на технологическое присоединение общей заявленной мощностью свыше 36,8 МВт.

Подать заявку на присоединение к электросетям можно в филиале «Ульяновские сети» по адресу г.Ульяновск, ул.Ефремова, д.48а, в производственных отделениях филиала в г.Барыш, г.Димитровград и п.г.т.Новоспасское, а также дистанционно, не выходя из дома или офиса, в личном кабинете на официальном сайте «Россети Волга» (www.mrsk-volgi.ru) и через Портал электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф). Единый телефон контакт-центра 8 800 775 16 42 (звонок бесплатный).