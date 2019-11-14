В Смоленске загорелся Ледовый дворец

К "Честной позиции" присоединились
14 ноября 2019, 14:00
Рубрика: Происшествия
Метки: ПОЖАР
Отрасль: Электроэнергетика
13 ноября в Смоленске произошел пожар в Ледовом дворце на улице 25 Сентября. Об этом сообщают читатели smolensk-i.ru.
«Серьезный столб дыма. На месте пожарные и «скорая», ужас!», — рассказал очевидец.
Как уточнили smolensk-i.ru в пресс-службе главного управления МЧС по Смоленской области, переполох вызвало тление кабеля. В ведомстве также отметили, что пострадавших в результате инцидента нет.
По последней информации, очаг тления на втором этаже здания ликвидировали. Внутри находился персонал — 10 человек, они сами покинули ледовый дворец ещё до прибытия пожарных.
Фото с сайта readovka67.ru
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter