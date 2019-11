Азиатский банк развития выделяет $ 60 млн на строительство 216 МВт ГЭС в Непале

Азиатский банк развития Asian Development Bank (ADB) подписал с непальской компанией по развитию водных ресурсов и энергетике Nepal Water and Energy Development Company (NWEDC) соглашение о финансировании проекта строительства и эксплуатации ГЭС мощностью 216 МВт, которую планируется построить на реке Тришули (Trishuli) недалеко от столицы Непала Катманду (Kathmandu). Объем финансирования, предоставляемого ADB, равняется $ 60 млн.

Сооружение ГЭС на реке Тришули является одним из крупнейших на сегодняшний день проектов, реализуемых в Непале за счет частного капитала. ГЭС позволит повысить энергетическую безопасность страны и сократить импорт электроэнергии. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию станция будет ежегодно вырабатывать свыше 1 200 ГВт*ч чистой электроэнергии. Общий объем финансирования по проекту включает кредиты от ADB и от управляемого ADB канадского климатического фонда для частного сектора в Азии – Canadian Climate Fund for the Private Sector in Asia II, (CFPS II). Фонд CFPS II был учрежден правительством Канады для поощрения частных инвестиций в проекты, способствующие смягчению климатических изменений и адаптации к ним в АзиатскоТихоокеанском регионе. Финансирование CFPS II является неотъемлемой частью финансовой жизнеспособности проекта, поскольку оно помогло привлечь частный капитал, в настоящее время недоступный на рынке.

Проект подготовлен в соответствии с международными экологическими и социальными стандартами. Детальные исследования, проведенные международными экспертами, позволили оценить альтернативные варианты и воздействие на окружающую среду, а также предложить меры по смягчению негативных последствий, представляющие собой наилучшую глобальную практику в области развития гидроэнергетики.

Официальный сайт Asian Development Bank

Информационно-аналитический ресурс Energy World