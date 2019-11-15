Планы развития электроэнергетики на ближайшие годы обсудили Россети Сибирь и власти Забайкалья

Сегодня в Чите состоялась рабочая встреча генерального директора Россети Сибирь Павла Акилина с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. Стороны обсудили планы дальнейшего развития электросетевого комплекса, совместную работу по реализации крупных инвестиционных проектов на территории региона.

Особое внимание в ходе совещания было уделено обсуждению вопросов развития инфраструктуры Забайкальского края, а значит и электрических сетей. Ежегодно компания «Россети Сибирь» вкладывает миллиарды рублей в строительство и ремонт энергообъектов. Задача на ближайшее время – реализовать совместные с Правительством Забайкальского края проекты по развитию электросетевой инфраструктуры Каларского района, юго-востока региона. Среди приоритетных – технологическое присоединение объектов – строительство воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ «Ново-Широкая – Благодатка», которая позволит в разы повысить надежность электроснабжения жителей Газимуро-Заводского, Нерчинско-Заводского и Калганского районов края. Еще одна важная задача – технологическое присоединение объектов Уконинского месторождения в Могочинский районе.

«Практически все проекты на территории опережающего развития, которые мы рассматриваем, это крупные потребители электроэнергии, энергоёмкие производства. Надежность обеспечения электрической энергией и своевременное присоединение таких потребителей определят привлекательность региона для инвестиций. Вопросы, которые мы сегодня рассмотрели, позволяют долгосрочно развивать электрические сети, тем самым делать наш регион привлекательным для инвесторов»,- рассказал Губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

За масштабными проектами не остались незамеченными вопросы электрификации изолированных территорий, технологическое присоединение чабанских стоянок, развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей. Также энергетики и руководство края обсудили необходимость обеспечения инфраструктурой комплексной застройки в рамках проекта «Дальневосточный гектар».

«Мы видим со стороны руководства Забайкальского края поддержку во всех основных вопросах, касающихся дальнейшего развития электросетевого комплекса региона. Конструктивный диалог позволит реализовать все поставленные задачи. Это и консолидация сетей, и строительство новых энергообъектов, повышение качества и эффективности управления электрическими сетями, обеспечение надежности электроснабжения», – отметил генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин.

Но самое главное, что волнует на сегодняшний день всех жителей Забайкалья –подготовка к отопительному сезону. Руководство компании рассказало о работах, проведенных специалистами Забайкальского филиала для достижения главной цели – безаварийного прохождения зимнего максимума нагрузок.