РосРАО назначено федеральным оператором по отходам I-II классов опасности

ФГУП «РосРАО» (предприятие Госкорпорации «Росатом») назначено Федеральным оператором по обращению с отходами I-II классов опасности на территории Российской Федерации.

Назначение Федерального оператора было произведено распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2019 года № 2684-р в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Федеральный оператор станет ключевым элементом создания системы обращения с отходами I-II классов, позволяющей решить существующую в стране экологическую проблему и навести порядок в этой сфере. Компании предстоит создать безопасную систему управления всей цепочкой, от образования отходов до их переработки во вторичную продукцию. При построении новой системы обращения с отходами Федеральный оператор перепроверит и сформирует актуальные данные об участниках рынка и объемах образования отходов.

Важно подчеркнуть, что новая система не предполагает работу с радиоактивными отходами, на создаваемых производственно-технических комплексах будут перерабатываться исключительно отходы I-II классов опасности. С радиоактивными отходами работают специализированные предприятия в рамках отдельной государственной системы обращения с такими отходами.

Как отметили во ФГУП «РосРАО», в первую очередь предстоит создать государственную информационную систему обращения с отходами I-II классов (ГИС). Этот программный продукт позволит контролировать потоки движения отходов от источника их образования до места обработки, обезвреживания, утилизации или размещения; производить учет; выявлять нарушения; выстраивать оптимальную логистику и моделировать наилучшее размещение инфраструктуры; отдельный модуль позволит централизованно вести договорную работу. На основе этих данных планируется построить прогнозы, оптимизировать транспортировку и переработку отходов I-II классов. Планирование и отслеживание маршрутов движения отходов с возможностью автоматического блокирования транспортного средства (ГЛОНАСС) позволит вести контроль в режиме реального времени.

Данные ГИС позволят сформировать федеральную схему обращения с отходами I-II классов, которую утвердит Правительство РФ. Соблюдение федеральной схемы будет обязательным условием осуществления деятельности по обращению с отходами I и II классов для всех участников рынка. Предполагается, что она будет учитывать данные о планах по строительству и реконструкции, объектов обработки и об оценке потребностей в финансировании.

Участники рынка будут осуществлять деятельность по обращению с отходами I-II классов в соответствии с договорами оказания услуг с Федеральным оператором и на основании Федеральной схемы и по регулируемым ценам.

Федеральная схема должна быть разработана и утверждена до конца 2020 года.

Третьей задачей федерального оператора станет создание инфраструктуры для обращения с отходами I-II классов.

Для решения данной задачи предстоит создать сеть экологических технопарков, решив проблему дефицита мощностей по переработке и вовлечению полезных компонентов в хозяйственный оборот. Якорными звеньями будут являться семь межрегиональных производственно-технических комплексов, отвечающих принципам наилучших доступных технологий и наилучших экологических практик. Все действующие переработчики смогут пройти регистрацию в ГИС и войти в единую федеральную схему, получив более широкие возможности для развития своего бизнеса.

Для справки:

ФГУП «РосРАО» – специализированная организация Госкорпорации «Росатом», профессионально занимающаяся в том числе комплексным обращением с промышленными отходами, реабилитацией территорий объектов накопленного экологического вреда, развитием специализированной производственно-технической базы.

Госкорпорацией «Росатом» с участием специалистов, работающих во ФГУП «РосРАО», уже создана эффективная система обращения с радиоактивными отходами. Полученный опыт и компетенции, аккумулированные во ФГУП «РосРАО», гарантируют такое же эффективное решение проблемы обращения и с отходами I и II классов опасности.

Федеральный проект «Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I-II классов опасности» входит в структуру национального проекта «Экология», который реализуется в рамках майского Указа Президента России Владимира Путина. Реализация проекта «позволит создать федеральную схему обращения с отходами, единую государственную информационную систему учета и контроля за обращением отходов I-II классов и построить базовую инфраструктуру для их обезвреживания. По данным статистики в настоящее время только порядка 1,5% может быть обезврежено и утилизировано на существующих объектах. Ежегодно в России образуется до 400 тысяч тонн отходов I и II классов. Общий объем финансирования по Федеральному проекту на период 2019-2024 гг. составляет более 36 млрд рублей.

К отходам I-II классов относятся смеси неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот (отходы металлургических, обрабатывающих, машиностроительных отраслей), ртутьсодержащие отходы (ртутные лампы и градусники, а также промышленные отходы, содержащие ртуть); сточные отходы промпредприятий, органические отходы, смешанные и комбинированные органические и неорганические отходы.