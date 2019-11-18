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ЧП на подстанции "Юлия". Взмахом ковша экскаватор обесточил центр Оренбурга

МРСК Волги, Россети Волга, Оренбургэнерго

Энергетики выяснили причину масштабного отключения электроэнергии в Оренбурге. Авария произошла из-за неаккуратного оператора экскаватора, который во время раскопки задел кабель. К слову, работы проводились без согласования. На участке пытались добыть лом черных металлов.

Несогласованные земляные работы стали причиной, по которой на несколько часов был обесточен центр Оренбурга и частично Промышленный район. Также были обесточены водозаборы и котельные. Жители областного центра остались без света, воды и тепла.

Все произошло в районе подстанции «Юлия». Экскаватор ковшом задел силовой кабель из-за скачка напряжения начался пожар. А далее задымление и копоть привели к отключению двух линий электропередачи 110 кВ.

Как выяснилось, раскопки у подстанции проводили без согласования с энергетиками. Рабочие пытались добыть лом черных металлов. Последствия технологического нарушения оперативно устранили. В 12.21 подачу электроэнергии восстановили, а вслед за ней в дома жителей Оренбурга вернулись вода и отопление.

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