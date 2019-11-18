Система эффективного технического обслуживания подземного оптического кабеля

Японская компания NTT East разработала эффективную систему техобслуживания подземных волоконно-оптических кабелей dj время их эксплуатации. В связи с тем, что проникновение воды постепенно разрушает волоконно-оптические кабели, инженеры - специалисты по текущему ремонту и обслуживанию периодически проводят мониторинг проникновения воды в подземные оптические кабели. Несмотря на то, что они предпринимают много усилий при проведении таких мероприятий (поиск мест проникновения воды и ремонтные работы), достаточно трудно предотвратить попадание воды на всём протяжении трассы подземных кабелей. Разработанная компанией NTT East новая оперативная система технического обслуживания выполняет автоматические испытания оптическим импульсом, которые дают возможность легко произвести работы по текущему обслуживанию и поддержанию кабелей в исправном состоянии. Эта система будет полезна для эффективного поддержания качества находящихся в эксплуатации подземных волоконно-оптических кабелей. Число абонентов компании NTT East, получающих услуги IP (Интернет протокола) по оптическим линиям, превысило 20 миллионов. Охват оптическим волокном составляет 99 процентов, а общая длина проложенных волоконно-оптических кабелей равна почти 1,2 миллиона километров. С другой стороны, число абонентов стационарной связи, пользующихся коммутационной сетью общего пользования (PSTN - Public Switched Telephone Network), составляло 60 миллионов на максимальном уровне, но сейчас это число сократилось до 20 миллионов. Однако общая длина кабелей с медными жилами - 500 000 км - не сокращалась до настоящего времени. Компания NTT East планирует использовать сеть кабелей с медными жилами для предоставления IP услуг, и при этом техническое обслуживание существующего оборудования является постоянным требованием. Кроме того, в связи с тем, что планируется продолжать использовать существующие кабели с медными жилами для предоставления IP услуг, сокращение стоимости техобслуживания и управления этими кабелями является исключительно важной задачей. Компания NTT East создала волоконно-оптические сети поверх сетей кабелей с медными жилами, и в настоящее время стоит задача эффективного технического обслуживания телекоммуникационного оборудования. Компания NTT East активно разрабатывала оперативные системы для строительства оптических сетей, но система их технического обслуживания оказалась недостаточно эффективной. Разработанная недавно система техобслуживания обеспечивает эффективную эксплуатацию подземных волоконно-оптических кабелей. Компания NTT East всегда предпринимала меры по предотвращению проникновения воды, прокладывая оптические кабели с муфтами, корпуса которых имели водоблокирующие функции. Несмотря на использование нескольких решений по предотвращению проникновения воды, ухудшение эксплуатационных характеристик при старении кабеля и деформация ползучести могут привести к попаданию воды в муфты. Для некоторых участков подземных линий предусмотрены волоконно-оптические вилки/адаптеры типа MT с керамическим наконечником, для того чтобы можно было легко перекоммутировать кабели. Компания NTT East выполняет испытания оптическим импульсом используя оптический испытательный модуль OTM (Optical Test Module) в течение 90 дней для нахождения муфт, в которые проникла вода, и их ремонта. Модули OTM установлены в центральной станции, а сенсорные модули встроены во все подземные муфты вдоль волоконно-оптического кабеля для обнаружения проникновения воды. Недавно разработанная система обеспечения качества и эффективности технического обслуживания оптических кабелей включает функции, которые обобщают результаты периодических испытаний и показывают проблемные места в режиме реального времени. Специалисты компании дистанционно получают свежую информацию и тревожный сигнал, с автоматическим распространением по e-mail. Испытательный цикл устанавливается на каждые 30 дней, а ремонт - в течение 90 дней. Специалисты сравнивают диаграмму оптического распределения с формой сигнала оптического рефлектометра для измерения коэффициента отражения (OTDR) и затем ищут места проникновения воды. Новая система также обращает внимание на длину кабеля. Если длина на два процента короче или на 0,2 км короче, что видно из формы сигнала OTDR, система выдаёт сигнал тревоги, так как есть вероятность обрыва кабеля. Раньше из-за отсутствия функции управления ходом ремонтных работ было затруднительно определять приоритеты в ремонте. Новая система имеет функцию управления промежуточными этапами ремонтных работ и определения типа сращивания оптических волокон. Это даёт возможность составления эффективных планов ремонта.