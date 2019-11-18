Введено в эксплуатацию трансграничное HVDC соединение COBRA между Нидерландами и Данией

5 ноября 2019 г. состоялся пуск в эксплуатацию кабельного соединения Копенгаген – Брюссель – Амстердам (Copenhagen – Brussels – Amsterdam, COBRA) между Нидерландами и Данией. Разработчики проекта COBRA – системные операторы Голландии (TenneT) и Дании (Energinet).

HVDC соединение COBRA пропускной способностью 700 МВт состоит из двух параллельных кабельных линий (КЛ) напряжением ±320 кВ производства итальянской компании Prysmian Group. Протяженность каждой из КЛ составляет 325 км (из них 300 км – подводный кабель, проложенный по дну Северного моря, и 25 км – подземный). КЛ подключена к двум новым преобразовательным подстанциям (ППС), изготовленным немецкой компанией Siemens по технологии преобразователя с питанием от источника напряжения (voltage source converter, VSC). ППС размещены в порту Эмсхавен (Eemshaven) на севере Нидерландов и в датском городе Эндруп (Endrup). Кроме того, норвежский телекоммуникационный оператор Tampnet, специализирующийся в области офшорных коммуникаций, проложил волоконнооптический кабель связи параллельно соединению COBRA. Совместные инвестиции TenneT и Energinet в проект составили € 620 млн, кроме того, было предоставлено финансирование со стороны ЕС в размере € 86 млн.

Ввод COBRA в эксплуатацию обеспечивает возможность подключения к энергосистеме офшорных ВЭС в целях обеспечения чистой электроэнергией около 700 тыс. домохозяйств. Реализация проекта является важным шагом в соединении энергосистем Нидерландов и Дании и позволит обеспечить обмен излишками электроэнергии, выработанной офшорными ВЭС. Кроме того, реализация проекта будет способствовать укреплению энергетической инфраструктуры и безопасности энергоснабжения на европейском электроэнергетическом рынке.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission