Электрики на вертолёте полетели восстанавливать электроснабжение Островного

Бригада Мурманского филиала «Россети Северо-Запад» направлена к месту предполагаемого повреждения линии электропередач Л-177 (150кВ), по которой осуществляется электроснабжение ЗАТО Островной. Жители города получают электроснабжение от резервных источников.

Напомним, на Серебрянской линии такое случается стабильно 1-2 раза в год. Это одна из самых протяжённых линий электропередач - почти 200 км, проходит по побережью, по тундре от Серебрянской ГЭС-16 до ЗАТО Островной. ЛЭП находится под постоянным воздействием прибрежных ветров.