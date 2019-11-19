 
Происшествия

Электрики на вертолёте полетели восстанавливать электроснабжение Островного

МРСК Северо-Запада, Россети Северо-Запад, аварийные отключения

Бригада Мурманского филиала «Россети Северо-Запад» направлена к месту предполагаемого повреждения линии электропередач Л-177 (150кВ), по которой осуществляется электроснабжение ЗАТО Островной. Жители города получают электроснабжение от резервных источников.

Напомним, на Серебрянской линии такое случается стабильно 1-2 раза в год. Это одна из самых протяжённых линий электропередач - почти 200 км, проходит по побережью, по тундре от Серебрянской ГЭС-16 до ЗАТО Островной. ЛЭП находится под постоянным воздействием прибрежных ветров.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: АиФ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Происшествия
Циклон оставил без света 12 населенных пунктов на Сахалине
ЧП на подстанции
Житель Череповца в гараже безучетно майнил криптовалюту и теперь должен за электроэнергию 928 тысяч рублей
В связи с продолжающимся фактам умышленного повреждения энергооборудования в г.Невьянске энергетики
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно