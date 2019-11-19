Компания "МЕТАКЛЭЙ" провела вечер для партнёров в честь своего 10-летия

Компания АО «МЕТАКЛЭЙ» провела вечер для партнёров и клиентов в честь своего 10-летия. Вечер прошел в технопарке ИЦ «Сколково» по мотивам кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая.

За 10 лет работы компания приобрела много надежных партнеров, благодаря которым реализует свою продукцию, покупает надежные материалы, получает инвестиционные средства и проводит сертификацию продукции.

Председатель совета директоров АО «МЕТАКЛЭЙ» Владимир Карташян в приветственном слове отметил, что компания имеет диверсифицированный ассортимент продукции для различных отраслей промышленности и пожелал достижения новых вершин.

Генеральный директор АО «МЕТАКЛЭЙ» Сергей Штепа поздравил участников вечера и, надев халат разработчика научной лаборатории компании, запустил условную машину времени, которая при помощи фильма-истории провела гостей по важным этапам развития предприятия.

Исполнительный директор АО «МЕТАКЛЭЙ» Сергей Иванов обратил внимание на энергетику генерального директора, сравнив его инициалы (С.В.Ш.) с СВЧ-излучением.

«Как в любом высокотехнологичном устройстве есть энергетическое ядро, так и в компании «МЕТАКЛЭЙ» есть СВШ-генератор, энергия которого питает нас и дает мощный импульс для новых достижений» - подытожил Сергей Иванов.

Также было приятно услышать слова поздравления от Андрея Горькова – представителя Группы РОСНАНО, с платформы которой проект «МЕТАКЛЭЙ» был начат в 2009 году.

В программе вечера был конкурс на лучшую фразу из всеми любимого фильма, викторина, драйв от ди-джея, робот, работа фотозоны с историческими костюмами, а также экскурсии в лабораторию «МЕТАКЛЭЙ» в технопарке. Завершением вечера стал юбилейный торт с логотипом и бенгальскими огнями!

Мы были рады видеть всех, кто нашел время побывать на нашем вечере в честь 10летия «МЕТАКЛЭЙ» и поздравить нас, рассказав интересные истории о становлении нашего сотрудничества. Мы сердечно благодарим наших гостей: Юлию Шуртакову, Минпромторг РФ; Ивана Семенова, ПАО «Сбербанк»; Александра Сазонова, ООО «Газпром ВНИИГАЗ»; Николая Ерохина и Романа Махрова, ТМК (АО "Волжский трубный завод"); Александра Вольфсона, ООО "Торговый Дом "УНКОМТЕХ"; Сергея Дроздова, ЗАО «Балткабель»; Сергея Ляха, АО «ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»; Алексея Павлова и Павла Степанова, ОМК (АО «Выксунский металлургический завод»); Евгения Глущенко, ПАО «Северсталь» (АО «Ижорский трубный завод»); Сергея Чернова, Группа ЧТПЗ; Илью Заржетского, ООО «Томский кабельный завод»; Максима Мартынкевича, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор); Дитера Брюнера, Krauss Maffei Extrusion GmbH.

Всего на нашем вечере побывало более 100 человек, и мы говорим спасибо каждому за внимание и теплую атмосферу!