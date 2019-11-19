Цифровизация производства: ТЕХНОЛИНК расскажет о прорывных технологиях в рамках выставки "ПТА-Урал 2019"

Сегодня, когда промышленный интернет вещей и услуг введён в производственную среду, мы постепенно вступаем в эпоху новой промышленной революции. Индустрия 4.0 подразумевает переход на полностью автоматизированное цифровое производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме реального времени в постоянном взаимодействии с внешней средой.

В рамках деловой программы специалисты ГК «ТЕХНОЛИНК» познакомят участников с аппаратными и программными средствами для автоматизации предприятий в эпоху промышленного интернета и цифровой трансформации предприятий, а также продемонстрируют применение принципов Индустрии 4.0 к существующим на предприятиях системам АСУТП и АСАК, MES и LIMS.

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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Один из вопросов, волнующих специалистов, готово ли современное аппаратное оборудование к работе в условиях промышленного интернета и в составе систем цифрового управления предприятием. В рамках доклада «Цифровые технологии управления производством в эпоху Индустрии 4.0» специалисты ГК «ТЕХНОЛИНК» постараются ответить на него.

Чтобы адаптация проходила пошагово, без ущерба для качества производственных процессов, на рынке появился тренд на переход от традиционных АСУ к IICS (Industrial Internet Control Systems). IICS – системы управления, использующие промышленный интернет для безболезненного перехода от традиционной концепции изолированных управляющих систем к обслуживанию и мониторингу производственного процесса через интернет.