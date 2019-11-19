Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" стала победителем федерального этапа конкурса на получение премии "Экспортер года"

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» признана победителем федерального этапа конкурса на получение Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» (в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий», среди компаний крупного бизнеса).

Награждение лауреатов состоялось в рамках международного экспортного форума «Сделано в России». Награду старшему вице-президенту по коммерции и международному бизнесу АО «ТВЭЛ» Олегу Григорьеву вручил первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов.

В рамках конкурса, организованного Российским экспортным центром, оценивались такие показатели, как объем экспорта за прошедший год, доля зарубежных поставок в структуре выручки, география бизнеса, количество экспортируемых товаров и услуг, степень технологического передела производства и уровень зависимости от импорта, зарубежные патенты и ряд других параметров.

Помимо коммерческих внешнеторговых показателей, жюри конкурса также оценивало качество экспортного маркетинга и продвижения продукции. В частности, рассматривались международные коммуникационные программы, публикации в зарубежных СМИ, корпоративные буклеты на иностранных языках, а также активность конгрессно-выставочной деятельности.

За прошлый год номенклатура экспорта ядерной продукции Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» увеличилась на семь товарных позиций. Всего по итогам 2018 года номенклатура экспорта ядерной продукции ТВЭЛ составила 23 товарные позиции, включая различные компоненты топлива и ядерных реакторов. Десятилетний портфель экспортных заказов по основной ядерной продукции вырос на 23% и составил 13,3 млрд долларов США.

«Постоянное совершенствование ядерного топлива, разработка и внедрение новых конструкций и модификаций позволяют нам предлагать клиентам топливо с улучшенными технико-экономическими характеристиками. Проводимые АО «ТВЭЛ» инициативы по созданию новых образцов топлива, в том числе толерантного, повышают привлекательность продукции компании для заказчиков как на традиционном рынке топлива для реакторов российского дизайна, так и на рынке топлива для реакторов PWR. Также стоит отметить работу АО «ТВЭЛ» на рынке топлива и компонентов топлива для исследовательских реакторов, а также неядерной продукции. В числе наших преимуществ как экспортера - гибкость контрактного ценообразования, оптимальная транспортная логистика и надежность поставок», - отметил старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу АО «ТВЭЛ» Олег Григорьев.

Для справки:

Ежегодная всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» была инициирована в рамках Национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который, в свою очередь, был разработан во исполнение Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Организатором конкурса выступает Российский экспортный центр (АО «РЭЦ»).

Источник: Департамент коммуникаций АО «ТВЭЛ»