Всемирный банк выделяет финансирование по проекту повышения энергоэффективности экономики Беларуси

Всемирным банком (World Bank) одобрено выделение финансирования для нового проекта устойчивого развития энергетики в Республике Беларусь. Основная задача проекта – повышение энергоэффективности экономики страны. Всего в финансировании проекта общей стоимостью $ 202,25 млн участвуют Всемирный банк ($ 99,3 млн), Европейский инвестиционный банк ($ 99,3 млн) и Глобальный экологический фонд ($ 3,65 млн).

В рамках проекта планируется перевести ряд белорусских ТЭС с газа на щепу, реновацию систем отопления многоквартирных домов, а также оказать техническую поддержку в реализации программы модернизации тепловых мощностей.

Реализация проекта положит начало сокращению потребления природного газа за счет замены газовых котлов на котлы, работающие на биомассе. При этом будет установлено оборудование для измельчения древесины и построены хранилища для топлива из биомассы, а также проведена модернизации сетей централизованного теплоснабжения.

Цель второго этапа проекта – реновация систем отопления многоквартирных домов в городах Гродно и Могилеве. В результате реализации проекта ожидается снижение на 40% расходов на электроэнергию для жителей порядка 250 многоквартирных жилых домов. Завершение проекта намечено на 2025 г.

Информационно-аналитический ресурс PEi