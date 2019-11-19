Запущен "зеркальный реестр" проверок для малого и среднего бизнеса

Представители малого и среднего бизнеса смогут оставить обратную связь о результатах проверок и сообщить о нарушениях, допущенных при их проведении. C 15 октября 2019 г. соответствующий функционал обратной связи («зеркальный реестр») доступен на Портале Бизнес-навигатора МСП в разделе «Отзывы о проверках».

Механизм обратной связи для получения в онлайн-режиме информации от субъектов МСП о результатах проверок и нарушениях, допущенных при их проведении, в целях их сопоставления с информацией, содержащейся в ЕРП, разработан Корпорацией МСП совместно с Генеральной прокуратурой, Министерством экономического развития при участии контрольно-надзорных органов.

«Зеркальный реестр» создан во исполнение Поручения Президента Российской Федерации Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с Правительством Российской Федерации и АО «Корпорация «МСП» по итогам форума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», состоявшегося 23 октября 2018 г.

Для реализации указанного поручения была сформирована рабочая группа, в состав которой включены представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минкомсвязи России, АО «Корпорация «МСП», федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, деловых объединений предпринимателей, АСИ и Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.

Использование механизма («зеркального реестра») позволит предпринимателю оставлять обратную связь по результатам проведенной проверки с возможностью указания нарушений, которые, по мнению предпринимателя, были допущены проверяющими органами при организации и проведении проверки, с обеспечением реагирования Генеральной прокуратурой Российской Федерации и контрольно-надзорных органов на выявленные нарушения.

По итогам рассмотрения обращения в установленные законодательством сроки предприниматель получает на адрес электронной почты, указанной в обращении, ответ по существу от Генеральной прокуратуры Российской Федерации и (или) контрольно-надзорного органа.

Кроме того, реализация механизма обратной связи позволит получить сводно-аналитическую информацию о нарушениях со стороны контрольно-надзорных органов при проведении проверок с целью использования такой информации при подготовке предложений по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, в том числе на основе риск-ориентированного подхода.

Для того, чтобы воспользоваться «зеркальным реестром» необходимо зарегистрироваться на Портале Бизнес-навигатора МСП с использованием ЕСИА. На сегодняшний день Портале Бизнес-навигатора МСП зарегистрировано более 2,2 млн пользователей, из них более 1,3 млн субъектов МСП.