Заработала обновлённая версия сайта о контрольно-надзорной деятельности

Новая версия сайта, посвящённого реформе контрольно-надзорной деятельности и реализации механизма «регуляторная гильотина» — контроль-надзор.рф — запущена 22 октября. Новый этап реформы связан не только с переходом на риск-ориентированный подход, но и полным пересмотром всех нормативных правовых актов, прямо или косвенно связанных с регулированием контрольно-надзорной деятельности.

На сайте будет рассказываться о ходе реформы, участниках «регуляторной гильотины» и их текущей деятельности. На данный момент готовятся два новых законопроекта: «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и «Об обязательных требованиях», которые сформируют процессуальную и материальную правовую основу для будущей системы регулирования. Также идёт работа над анализом действующих требований, в которой участвуют представители 21 федерального органа власти, осуществляющих нормативно-правовое регулирование, и представители 33 контрольно-надзорных органов, бизнеса и экспертного сообщества.

Для более эффективной реализации механизма любой пользователь может отправить свои предложения по изменению нормативно-правовых актов через форму сбора «регуляторных абсурдов» на сайте. Присланные абсурдные требования будут в обязательном порядке рассмотрены рабочими группами и правительством России при реализации механизма «регуляторная гильотина», а наиболее яркие примеры — опубликованы на сайте.