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Релейная защита и автоматика энергосистем – 2020

Релейная защита и автоматика энергосистем – 2020

20 ноября 2019, 14:20
Рубрика: Мероприятия
Метки: РЗА 2020
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника 

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Международная конференция и выставка

С 26 по 28 мая 2020 года в Москве в Центре международной торговли пройдет Международная конференция и выставка «Релейная защита и автоматика энергосистем – 2020».

Специалисты из России и иностранных государств соберутся на единой площадке, чтобы обсудить актуальные и перспективные направления развития систем релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, обменяться опытом разработки, проектирования и эксплуатации цифровых систем РЗА.

В конференции примут участие специалисты научно-исследовательских центров, проектных институтов и инжиниринговых компаний, фирм-производителей оборудования РЗА; представители высших учебных заведений, эксплуатирующих компаний и наладочных организаций.

Выставочную экспозицию представят такие лидеры рынков, как ООО НПП «ЭКРА, «Прософт-Системы», НПП «Динамика», ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ», «НПП Бреслер», ООО «Юнител Инжиниринг», ООО «ПиЭлСи Технолоджи», ЗАО «Научно-производственное предприятие «Электронные информационные системы», ООО «КомплектЭнерго» и др.

Международная конференция и выставка «Релейная защита и автоматика энергосистем» – крупнейшее профессиональное событие в сфере РЗА, проходящее один раз в три года. История мероприятия берет начало с 1974 года.

В РЗА-2017 приняли участие более 280 специалистов из 24 стран, в выставочной экспозиции свои стенды представили свыше 60 ведущих производителей и поставщиков оборудования и решений в сфере РЗА.

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и Исследовательского комитета B5 «Релейная защита и автоматика» Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения – СИГРЭ. Организаторы – АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро», ПАО «ФСК ЕЭС», РНК СИГРЭ и АО «Электрификация».

Ключевые даты конференции «Релейная защита и автоматика энергосистем 2020»:

  • ​1 декабря 2019 года – Крайний срок подачи аннотаций докладов
  • 16 декабря 2019 года – Уведомление авторов о принятии аннотации докладов
  • 17 февраля 2020 года – Крайний срок подачи докладов
  • 13 марта 2020 года – Уведомление авторов о принятии докладов и, если требуется, их доработки
  • 30 марта 2020 года – Крайний срок подачи докладов в финальной версии с учетом доработок
  • 20 мая 2020 года – Крайний срок регистрации участников конференции

Оргкомитет мероприятия

Участие в конференции:

  • +7(499)788-19-38, +7(926)296-27-38 (Ефременко Елизавета)
  • +7(499)788-17-36 (Глухова Мария),
  • contact@rza-expo.ru

Участие в выставке:

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