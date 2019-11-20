Международная конференция и выставка

С 26 по 28 мая 2020 года в Москве в Центре международной торговли пройдет Международная конференция и выставка «Релейная защита и автоматика энергосистем – 2020».

Специалисты из России и иностранных государств соберутся на единой площадке, чтобы обсудить актуальные и перспективные направления развития систем релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, обменяться опытом разработки, проектирования и эксплуатации цифровых систем РЗА.

В конференции примут участие специалисты научно-исследовательских центров, проектных институтов и инжиниринговых компаний, фирм-производителей оборудования РЗА; представители высших учебных заведений, эксплуатирующих компаний и наладочных организаций.

Выставочную экспозицию представят такие лидеры рынков, как ООО НПП «ЭКРА, «Прософт-Системы», НПП «Динамика», ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ», «НПП Бреслер», ООО «Юнител Инжиниринг», ООО «ПиЭлСи Технолоджи», ЗАО «Научно-производственное предприятие «Электронные информационные системы», ООО «КомплектЭнерго» и др.

Международная конференция и выставка «Релейная защита и автоматика энергосистем» – крупнейшее профессиональное событие в сфере РЗА, проходящее один раз в три года. История мероприятия берет начало с 1974 года.

В РЗА-2017 приняли участие более 280 специалистов из 24 стран, в выставочной экспозиции свои стенды представили свыше 60 ведущих производителей и поставщиков оборудования и решений в сфере РЗА.

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и Исследовательского комитета B5 «Релейная защита и автоматика» Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения – СИГРЭ. Организаторы – АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро», ПАО «ФСК ЕЭС», РНК СИГРЭ и АО «Электрификация».

Ключевые даты конференции «Релейная защита и автоматика энергосистем 2020»:

​1 декабря 2019 года – Крайний срок подачи аннотаций докладов

16 декабря 2019 года – Уведомление авторов о принятии аннотации докладов

17 февраля 2020 года – Крайний срок подачи докладов

13 марта 2020 года – Уведомление авторов о принятии докладов и, если требуется, их доработки

30 марта 2020 года – Крайний срок подачи докладов в финальной версии с учетом доработок

20 мая 2020 года – Крайний срок регистрации участников конференции

​Оргкомитет мероприятия

​Участие в конференции:

​Участие в выставке: