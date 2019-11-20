Данные Ассоциации "Электрокабель"
20 ноября 2019, 14:20
Рубрика: Мероприятия
Метки: РЗА 2020
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника
Международная конференция и выставка
С 26 по 28 мая 2020 года в Москве в Центре международной торговли пройдет Международная конференция и выставка «Релейная защита и автоматика энергосистем – 2020».
Специалисты из России и иностранных государств соберутся на единой площадке, чтобы обсудить актуальные и перспективные направления развития систем релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, обменяться опытом разработки, проектирования и эксплуатации цифровых систем РЗА.
В конференции примут участие специалисты научно-исследовательских центров, проектных институтов и инжиниринговых компаний, фирм-производителей оборудования РЗА; представители высших учебных заведений, эксплуатирующих компаний и наладочных организаций.
Выставочную экспозицию представят такие лидеры рынков, как ООО НПП «ЭКРА, «Прософт-Системы», НПП «Динамика», ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ», «НПП Бреслер», ООО «Юнител Инжиниринг», ООО «ПиЭлСи Технолоджи», ЗАО «Научно-производственное предприятие «Электронные информационные системы», ООО «КомплектЭнерго» и др.
Международная конференция и выставка «Релейная защита и автоматика энергосистем» – крупнейшее профессиональное событие в сфере РЗА, проходящее один раз в три года. История мероприятия берет начало с 1974 года.
В РЗА-2017 приняли участие более 280 специалистов из 24 стран, в выставочной экспозиции свои стенды представили свыше 60 ведущих производителей и поставщиков оборудования и решений в сфере РЗА.
Мероприятие пройдет при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и Исследовательского комитета B5 «Релейная защита и автоматика» Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения – СИГРЭ. Организаторы – АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро», ПАО «ФСК ЕЭС», РНК СИГРЭ и АО «Электрификация».
Ключевые даты конференции «Релейная защита и автоматика энергосистем 2020»:
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