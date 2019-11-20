В Тюменской области готовятся к реализации инвестпроекты на 26 млрд

Власти Тюменской области представили планируемые к реализации и перспективные инвестиционные проекты. Информация об этом содержится в стратегии социально-экономического развития субъекта до 2030 года. Документ опубликован на сайте Облдумы.

Среди проектов — строительство завода по производству удобрений из технической серы в Тюменском районе. Инвестором является ООО «Научно-производственное предприятие «Союзгазтехнология», объем средств 700 млн рублей. Также в регионе ЗАО «Петрохим» намерено построить комплекс по производству эмульгаторов для интенсификации добычи углеводородов в Тюменском районе. Сумма инвестиций составит 150 млн рублей.



В 2020 году, судя по документам, запланировано строительство завода по производству фанеры мощностью 108 тыс. кубометров в год (Уватский район). Инвестиции ООО «Тюменский лесопромышленный комплекс» составят более 9 млрд рублей. Работу получат 934 человека. Ранее о переформатировании проекта говорил губернатор Тюменской области Александр Моор.



Также в планах строительство свинокомплекса для содержания 100 тыс. голов в Юргинском районе (инвестор — ООО СК «Юргинское», «АРСИБ Холдинг», сумма инвестиций — 1,8 млрд рублей), строительство молочной товарной фермы для содержания 1800 голов КРС в Ялуторовском районе (ООО «Партнер — Агро», «АРСИБ Холдинг», сумма инвестиций — 1,7 млрд рублей).



Кроме этого, в Тюмени должен появится онкологический центр. Сумма инвестиций в проект составит 9,4 млрд рублей. Инвестпроект по созданию парка отдыха и развлечений «Ершов Град» в Тюменском районе будет стоить 2,2 млрд рублей. Сроки реализации — 2020-2023 годы.



Строительство гостиничного комплекса вблизи тюменского аэропорта запланировано до 2021 года. Инвестором проекта является АО «Аэропорт Рощино», объем средств — 700 млн рублей. Ранее об отеле писало РБК Тюмень.

