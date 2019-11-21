Александр Новак: "В предстоящий отопительный сезон прогнозируется увеличение потребления и выработки электроэнергии на 3,2%"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак на заседании Правительства Российской Федерации доложил по вопросу «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики и предприятий жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов».

Глава энергетического ведомства констатировал, что отопительный сезон уже начался во всех субъектах Российской Федерации.

«Проведена масштабная работа по подготовке электроэнергетического комплекса к отопительному сезону, завершены ремонты оборудования, укомплектован штат персонала, сформированы запасы топлива и материальных ресурсов», - сообщил Министр.

По его словам, работы по техническому обслуживанию и настройке режимной и противоаварийной автоматики ведутся в плановом режиме. В зоне внимания и на контроле Минэнерго находится 460 электростанций и более 400 объектов электросетевого комплекса.

Александр Новак отметил, что Минэнерго России уделяет особое внимание усилению системной надёжности энергосистем в регионах с высокими рисками нарушения электроснабжения, а также энергосистемам Крыма, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа. Согласно прогнозам Минэнерго, в предстоящий отопительный сезон ожидается увеличение потребления и выработки электроэнергии на 3,2%. Единая энергосистема России обеспечена необходимыми резервами мощности в объёме 38 тыс. МВт, что составляет более 15% от установленной мощности электростанций.

«В 2019 году будет введено 7,7 ГВт новых генерирующих мощностей и более 21 тыс. линий электропередачи, что также повлияет на повышение надёжности. Всего прирост генерирующих мощностей за последние семь лет составил 30 тыс. МВт, в том числе благодаря принятой Правительством программе договоров поставки мощности», - сказал Александр Новак.

Министр отметил, что для повышения системной надёжности также утверждён перечень энергосистем с высокими рисками нарушений электроснабжения.

По итоговой оценке Минэнерго, по состоянию на 15 ноября все системообразующие генерирующие и электросетевые компании признаны готовыми к прохождению осенне-зимнего периода, в том числе это «Россети», «Газпром энергохолдинг», «Интер РАО», «Татэнерго», «Башкирэнерго», «РусГидро», «Иркутскэнерго».

По отдельным некрупным территориальным сетевым организациям сформированы и реализуются дополнительные мероприятия, направленные на снижение рисков технологических нарушений. Минэнерго совместно со штабами регионов держит на постоянном контроле деятельность данных субъектов электроэнергетики.

Как отметил Министр, также реализованы противоаварийные мероприятия.

«Проведено 57 общественных тренировок, порядка 300 тыс. учений персонала. Полностью обновлены фонды аварийного запаса оборудования и материалов. Обеспечена готовность оперативных бригад – более 65 тысяч человек, более 40 тыс. единиц техники. Протестировано и переведено в режим готовности более 50 тыс. резервных источников энергоснабжения», - сказал он.

Александр Новак констатировал, что в целом подготовка компаний электроэнергетического комплекса к прохождению отопительного сезона прошла в штатном режиме, основной комплекс мероприятий завершён.