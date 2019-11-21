Новые возможности сотрудничества

Генеральный директор АО «Тюменьэнерго» Алексей Солдатенко и генеральный директор ООО «СИБУР Тобольск» и ООО «ЗапСибНефтехим» Игорь Климов провели рабочую встречу на площадке нефтехимического комплекса.

Предприятиям СИБУРа в Тюменской области «Россети Тюмень» (бренд АО «Тюменьэнерго») передает более 700 млн кВт*ч электроэнергии в год. Также компании совместно работают над проектами технологического присоединения, в том числе объектов строящегося аэропорта в Тобольске. Для этого проводится реконструкция действующих подстанций 110 кВ «Сумкино» и «Маслово», а также строительство линий электропередачи общей протяженностью 22 км.

В рамках визита состоялось совещание, на котором был обсужден ряд вопросов по взаимодействию, в том числе по расширению сотрудничества в области технического обслуживания электрооборудования тобольских предприятий СИБУРА подразделениями компании «Россети Тюмень». Это поможет оптимизировать и унифицировать систему обслуживания энергооборудования в регионе.

Также на совещании была затронута тема цифровизации деятельности компаний. Планируется, что подобные встречи будет продолжены, и специалисты «СИБУР Тобольск» и «Россети Тюмень» обменяются опытом в реализации проектов по цифровизации.