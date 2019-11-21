Новый "зеленый" проект на Колыме запустит Полиметалл

Омолонская золоторудная компания, входящая в структуру «Полиметалла», готовится перевести свой основной актив на солнечную энергию. Реализовывать проект будут на горно-обогатительном комбинате «Кубака» в Северо-Эвенском округе Магаданской области. Станцию мощностью 2,5 мегаватта планируют запустить в 2021 году, предварительная стоимость проекта превышает 300 млн рублей.

Весной этого года «Полиметалл» ввел в эксплуатацию солнечную электростанцию (СЭС) на месторождении Светлое в Хабаровском крае. Там экономия дизельного топлива уже составила около 200 тонн. Помимо этого, значительно сократился объем выброса парниковых газов. Как сообщает пресс-служба компании, успешный опыт решили транслировать на колымское предприятие.

«Для будущей электростанции отведена территория в пять гектар – это семь футбольных полей. Станция будет состоять почти из 6 500 двухсторонних гетероструктурных фотоэлектрических модулей. СЭС в погожие дни сможет выходить на выдачу энергии, вырабатываемой тремя дизельными электростанциями мощностью в одну тыс. кВт каждая. В период снижения солнечной активности нагрузку вновь будут подхватывать ДЭС. Ежегодное снижение затрат на топливо может достигнуть 120 млн рублей», – рассказал руководитель проектов дирекции проектов Магаданского филиала АО «Полиметалл УК» Евгений Приходченко.

В Магаданской области производств на «зеленой» энергии сейчас нет. Опыт Омолонской золоторудной компании станет пилотным для всего региона.