В Челябинской области планируют построить комплекс для отработавшего ядерного топлива

«Росатом» планирует построить комплекс для отработавшего ядерного топлива в Челябинской области. Соответствующие документы размещены на сайте госзакупок.

На сайте госзакупок появился аукцион на строительство «объекта 630» — комплекса по обращению с отработавшим ядерным топливом реакторов АМБ. Заявку разместила ПО «МАЯК» из Озерска, которое входит в госкорпорацию «Росатом».

Сроки предполагаемого строительства до конца декабря 2021 года. Цена контракта — 2 млрд руб

Целью работы является создание комплекса по обращению с отработавшим ядерным топливом реакторов АМБ. Работы предполагается проводить на территории завода 235 ФГУП «ПО «Маяк» г. Озёрска в условиях повышенных ионизирующих излучений, — сообщается в документации

Напомним, Производственное объединение «Маяк» — федеральное государственное унитарное предприятие по производству компонентов ядерного оружия, изотопов, хранению и регенерации отработавшего ядерного топлива, утилизации его и других радиоактивных отходов. Расположено в городе Озёрск в Челябинской области. «Маяк» является одним из крупнейших российских центров по переработке радиоактивных материалов.