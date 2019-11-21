Выставки "Автоматизация. Электроника" и "Электротех. Свет" пройдут в Минске с 17 по 19 марта

Новинки электротехнической промышленности от ведущих мировых производителей представят участники выставок «Автоматизация. Электроника-2020» и «Электротех. Свет-2020».

Выставки откроются 17 марта на площадке Фэлкон Клаб (г. Минск, пр. Победителей, 20) и продлятся до 19 марта.

Средства автоматизации и электронные компоненты, технологическое оборудование и материалы для электротехнической промышленности. Здесь собрано всё то, что позволяет создавать «умные» производства: промышленные контроллеры и целые системы управления, роботы, манипуляторы, лазерная техника и многое другое.

Выставка «Автоматизация. Электроника» - это площадка, ежегодно объединяющая специалистов в области электротехнической промышленности. Свои стенды здесь представляют ведущие игроки рынка, причём не только белорусского.

В этом году выставка соберет более сотни компаний из Беларуси, России, Украины, Германии, Швейцарии, Польши, Китая, Турции.

Отдельная экспозиция посвящена электротехнической продукции – выставка «Электротех. Свет». Это всё от лампочек и датчиков до полноценных систем освещения, источников питания и специализированного программного обеспечения.

В рамках выставок запланирована деловая программа, которая станет удобной платформой для представления заказчикам полного спектра комплексных решений для различных отраслей экономики.

На форуме электронщиков и электротехников планируются презентации, конференции, семинары и обучающие программы, которые обогатят тематику выставок «Автоматизация. Электроника» и «Электротех. Свет» и позволят с научной точки зрения рассмотреть и проанализировать процессы, происходящие в отрасли. Одним из ключевых мероприятий программы выставки станет Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии, автоматизация и мехатроника в машино- и приборостроении».

Выставка пользуется популярностью у руководителей и ведущих экспертов. Ежегодно её посещают свыше шести тысяч специалистов электротехнической промышленности и энергетики. Прежде всего, чтобы быть в курсе последних тенденций. Но не менее интересна выставка и рядовым потребителям.

Выставки «Автоматизация. Электроника», «Электротех. Свет» — идеальная площадка для продвижения продукции и брендов, изучения рынка, встреч со специалистами и потенциальными заказчиками из разных регионов Беларуси и зарубежья.

По вопросам посещения выставок и мероприятий деловой программы можно обратиться к организаторам – ЗАО «Минскэкспо»: тел/факс +375 17 226 98 88, +375 17 226 98 87, эл. почта: sveta@minskexpo.com, zvezdina@minskexpo.com, сайт, Facebook.