700 сельских потребителей электроэнергии Белореченского района переведены на "цифру"

Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» установили почти 700 инновационных приборов учета электроэнергии, обладающих функцией удаленного сбора информации, абонентам 18 сельских поселений Белореченского района Краснодарского края.

Как сообщил начальник Белореченского района электрических сетей Сергей Катаев, «умные» счетчики устанавливаются в населенных пунктах, где фиксируются наибольшие потери электроэнергии.

Интеллектуальные приборы учета электроэнергии «Энергомера», изготовленные российским производителем, обладают функциями дистанционной передачи информации о параметрах энергопотребления, с их помощью можно подключить или отключить потребителя от сети без его посещения. Приборы учета можно запрограммировать на многотарифный учет. Кроме того, счетчики способны предотвратить короткое замыкание.

Электросчетчики устанавливаются на опорах воздушных линий электропередачи возле домовладений. Потребителю выдается пульт, с помощью которого он может проверить уровень энергопотребления. Наряду с устройством автоматизированных приборов учета специалисты выполняют замену вводов в домовладения, а также замену провода при переходе воздушной линии электропередачи через автомобильные дороги с применением безопасного и экономичного самонесущего изолированного провода.

Мероприятия по замене электросчетчиков выполняются за счет средств компании и направлены на повышение эффективности учета электроэнергии, а также предотвращение незаконного потребления электроэнергии. Для потребителей компании «Россети Кубань» установка новых счетчиков – бесплатна.

Энергетики напоминают, несанкционированное потребление электроэнергии является правонарушением, влекущим за собой административную и уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы (ст.165 УК РФ, ст. 7.19 КоАП РФ).

Согласно статье 7.19. КоАП, самовольное подключение к электрическим сетям, а равно самовольное (безучетное) использование электрической энергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц – от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ).

Повторное совершение административного правонарушения влечет за собой значительно повышение штрафа. Для граждан – до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – до 200 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; юридическим лицам придется заплатить до 300 тысяч рублей.