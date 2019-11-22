Александр Новак примет участие в обсуждении будущего цифровой трансформации в российских регионах

3 декабря 2019 года в рамках международного форума «Электрические сети» (МФЭС 2019) состоится пленарное заседание «Цифровая трансформация: новые возможности для регионов и инвесторов».

Участие в пленарном заседании примут Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский, Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, Индустриальный директор радиоэлектронного комплекса ГК «Ростех» Сергей Сахненко, Руководитель направления глобальной инфраструктуры и сетей Enel. Модератор мероприятия – Президент Московской школы управления СКОЛКОВО – Андрей Шаронов.

«Форум «Электрические сети» – важная площадка для выработки наиболее перспективных решений, необходимых для развития отраслевой инфраструктуры. Переход к цифровым технологиям требует от нас максимальной консолидации усилий, направленных на поиск и внедрение инновационных разработок и современного отечественного оборудования. Наша задача – выработать наиболее эффективные меры поддержки для каждого региона и добиться максимально комфортного климата на рынке электросетевых услуг», – отметил Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.

В рамках заседания участники обсудят переход к цифровой трансформации электросетевого комплекса с учетом особенностей и географического положения регионов, возможности привлечения инвестиций, а также меры, необходимые для эффективного использования всех возможностей инновационного оборудования. Эксперты затронут вопросы перспективного взаимодействия по реализации проектов, импортозамещения, работы с потребителями, а также определят ключевые направления для создания благоприятного делового климата в энергетической отрасли.

«Внедрение элементов цифровой трансформации – неотъемлемая часть стратегии группы «Россети». Мы делаем ставку на наиболее перспективные и эффективные отечественные разработки, способные обеспечить потребителей качественным, надежным и доступным электроснабжением в любой точке России. Но добиться результата невозможно без качественной кооперации с региональными администрациями, инвесторами и производителями. Форум призван решить все существующие вопросы, связанные с переходом к цифровым сетям», – прокомментировал генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Среди ключевых тематик МФЭС 2019 – «Системный подход к изменениям», «Потенциал в действии», «В авангарде цифровой трансформации», «Бизнес-диалог». В программу мероприятия впервые войдет кейс-зона для стартапов в области электроэнергетики. Кроме того, 3 декабря в рамках форума состоится финал всероссийского конкурса инновационных проектов и разработок в сфере электроэнергетики «Энергопрорыв-2019».

Отбор наиболее перспективных решений и разработок, представленных на форуме, будет осуществляться после предварительного рассмотрения проектов в формате презентаций, которое состоится 4 декабря на pitch-сессиях коммуникационной площадки.

Международный форум «Электрические сети» (МФЭС) – масштабное отраслевое событие в электроэнергетике, направленное на обсуждение и решение приоритетных задач цифровой трансформации электросетевого комплекса, организованное компанией «Россети».

Предпосылки к проведению форума заложены в Указе Президента РФ Владимира Путина №204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года». В документе поставлена задача преобразования приоритетных отраслей экономики, включая энергетическую инфраструктуру, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений.

Доктрина энергетической безопасности РФ, утвержденная Президентом РФ 14 мая 2019 года, стала логическим развитием Указа и определила стратегические задачи на обеспечение энергетической безопасности государства. В числе основных – локализация производства иностранного оборудования и создание его отечественных аналогов, совершенствование нормативно-правового регулирования в энергетике, долгосрочное и сбалансированное регулирование цен (тарифов) на товары и услуги естественных монополий и субъектов.

В 2018 году деловые мероприятия МФЭС посетили 330 отраслевых экспертов, 15 тысяч участников, 49 компаний-партнеров и более 130 представителей СМИ. В выставочной части приняли участие 402 экспонента из 27 стран мира – производители высокотехнологичного оборудования, отечественные и иностранные разработчики, инновационные компании и стартапы.