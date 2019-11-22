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Александр Новак встретился с Министром экономики Латвийской Республики Ральфом Немиро

Александр Новак встретился с Министром экономики Латвийской Республики Ральфом Немиро

22 ноября 2019, 16:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ЛАТВИЯ, БРЭЛЛ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Минэнерго, Латвия, БРЭЛЛ

Состоялась встреча Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака с Министром экономики Латвийской Республики Ральфом Немиро.

Стороны обсудили текущее взаимодействие и актуальные вопросы двусторонней повестки в энергетике, включая деятельность российских компаний ТЭК в Латвии. В ходе встречи глава Минэнерго России подчеркнул важность регулярных двусторонних контактов на уровне министерств обеих стран.

Александр Новак особо отметил, что Россия заинтересована в безопасном и взаимовыгодном функционировании энергосистем всех нынешних участников энергокольца БРЭЛЛ, а также в сохранении взаимодействия между ними. Кроме того, глава Минэнерго подчеркнул стабильность поставок энергоресурсов потребителям Латвийской республики.

В завершение переговоров Александр Новак пригласил Ральфа Немиро принять участие в Международном форуме «Российская энергетическая неделя».

 

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