Александр Новак встретился с Министром экономики Латвийской Республики Ральфом Немиро

Александр Гусев вошел в состав жюри конкурса ПАО "Россети"
22 ноября 2019, 16:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ЛАТВИЯ, БРЭЛЛ
Отрасль: Электроэнергетика
Состоялась встреча Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака с Министром экономики Латвийской Республики Ральфом Немиро.
Стороны обсудили текущее взаимодействие и актуальные вопросы двусторонней повестки в энергетике, включая деятельность российских компаний ТЭК в Латвии. В ходе встречи глава Минэнерго России подчеркнул важность регулярных двусторонних контактов на уровне министерств обеих стран.
Александр Новак особо отметил, что Россия заинтересована в безопасном и взаимовыгодном функционировании энергосистем всех нынешних участников энергокольца БРЭЛЛ, а также в сохранении взаимодействия между ними. Кроме того, глава Минэнерго подчеркнул стабильность поставок энергоресурсов потребителям Латвийской республики.
В завершение переговоров Александр Новак пригласил Ральфа Немиро принять участие в Международном форуме «Российская энергетическая неделя».
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter