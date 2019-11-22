Генеральный директор "Россети Центр" – управляющей организации "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский посетил с рабочим визитом Воронежскую область

Генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский совершил рабочую поездку в Воронежскую область, где встретился с трудовым коллективом АО «Воронежская горэлектросеть» (АО «ВГЭС») и проинспектировал ход реализации ключевых проектов, реализуемых на территории Воронежской области.

Во время встречи с трудовым коллективом АО «Воронежская горэлектросеть» (АО «ВГЭС»), которое недавно вошло в структуру «Россети Центр», Игорь Маковский представил нового генерального директора Андрея Самойлова и рассказал о приоритетных задачах на ближайший период. Первоочередным направлением деятельности ВГЭС должно стать обеспечение надежного электроснабжения областного центра в отопительный период. Говоря о перспективах развития, руководитель «Россети Центр» отметил: «Наши компании должны дополнить друг друга. Все положительные традиции, которые есть сегодня в Воронежской горэлектросети, нужно сохранить и развивать».

Далее Игорь Маковский осмотрел производственную базу ВГЭС и ознакомился с деятельностью служб и подразделений, обеспечивающих энергоснабжение столицы Черноземья. Руководитель компании с интересом изучил работу программного комплекса, внедрённого в диспетчерском пункте Воронежской горэлектросети, отметив детализацию прорисовки цифровой модели сетей. Приведение оперативно-технологического управления городскими электрическими сетями к стандартам, принятым в «Россети Центр», позволит реализовать в областном центре основной принцип деятельности компании – качественное и безопасное электроснабжение потребителей всех категорий. До конца года планируется наладить взаимодействии акционерного общества с филиалом «Россети Центр Воронежэнерго» с целью повышения эффективности производственной деятельности. В результате должен быть достигнут синергетический эффект от применения лучших практик и технологических наработок обеих компаний.

В ходе визита Игорь Маковский также проинспектировал темпы выполнения строительно-монтажных работ на цифровой подстанции ПС 110 кВ «Спутник», возводимой в Коминтерновском районе города Воронежа, ввод в эксплуатацию которой намечен на 2020 год. На совещании с техническими специалистами Воронежэнерго и руководителями подрядных организаций Игорь Маковский подчеркнул важность возводимого объекта:

- Применение на новой подстанции высокотехнологичного оборудования в комплексе с системами сбора, обработки и анализа информации, построенных на базе современных цифровых протоколов обмена данными позволят специалистам своевременно реагировать на любые изменения параметров, обеспечивая тем самым полную наблюдаемость и управляемость этого центра питания. Уверен, что подстанция «Спутник» станет одним из эталонных объектов программы цифровизации электросетевого комплекса благодаря применению новейших в отрасли технологий, - отметил он.