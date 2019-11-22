Конгресс "Энергоэффективность. XXI век" успешно прошел в Санкт-Петербурге

21 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге прошел XVII Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Архитектура. Инженерия. Цифровизация. Экология».

Более 700 профессионалов строительной и энергетической отрасли, профильных национальных объединений и общественных организаций, властных и административных структур в режиме прямого диалога обсудили актуальные вопросы по снижению энерго- и ресурсопотребления в условиях действующего законодательства.

Большинство вопросов и направлений дискуссий было озвучено на пленарной сессии, модератором которой выступил президент НОЭ и председатель оргкомитета Владимир Пехтин.

- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства постепенно претворяет в жизнь положения, обозначенные в Стратегии развития отрасли до 2030 года. Все задачи, закрепленные Стратегией, направлены на развитие конкурентоспособной стройки, основывающейся на компетенциях и ориентирующейся на обеспечение комфорта и безопасности жизнедеятельности граждан, - заметил Владимир Пехтин.

Так или иначе большинство докладчиков озвучивали ход реализации Стратегии 2030.

Так, вице-президент, член Совета НОСТРОЙ Антон Мороз в своем выступлении рассказал о переходе строительной отрасли в цифровой формат.

- Цифровизация отрасли – это глобальный процесс, нацеленный на развитие человеческого капитала и создание конкурентной экономики, - подчеркнул докладчик. – Этот процесс должен сопровождаться изменением управленческих подходов и технологий принятия решений.

Как было отмечено на пленарной сессии, все национальные проекты взаимосвязаны между собой.

Так, в рамках национальной программы «Цифровая экономика» и национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется проект «Умный город», направленный на повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан. Об «умных городах» и «умных инженерных системах» рассказал генеральный директор Консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ Павел Никитин.

В июле 2019 года Министерством экономического развития России совместно с членами Межведомственной рабочей группы по эффективному взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности были разработаны методические рекомендации по организации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Напрямую связаны с масштабными задачами, обозначенными в методике по повышению энергоэффективности, с задачами Стратегии и нацпроектов по комплексному развитию территорий. Эту тему затронул на конгрессе заместитель генерального директора Корпорации развития Калининградской области Олег Скворцов.

- Принимая во внимание уникальные вводные в Калининградский регион будет привлекаться IT-бизнес, будут развиваться туристические кластеры, создаваться хорошие условия для жизни и работы квалифицированных специалистов, расширяться потенциал велотранспорта, стимулироваться развитие игорного и гостиничного бизнеса, конного и других видов спорта. Все это позволит развивать территорию области в комплексе с жилищным и общественным строительством, - обратил внимание слушателей Олег Скворцов.

Также в ходе дискуссии было отмечено, что достижению поставленных стратегических целей и реализации требований закона «Об энергоэффективности» могут препятствовать ряд рисков, среди которых информационный вакуум и безграмотность потребителей энергосберегающих технологий. Об этом говорили заместитель директора по развитию ООО «Бонава Санкт-Петербург» Александр Бойцов и вице-президент НОЭ Леонид Питерский.

О решении задач по поиску баланса в распределении ответственности между различными группами экспертов — от проектировщиков, архитекторов, инженеров, экспертов до строителей и сотрудников контрольно-надзорных органов и о целях института строительной экспертизы рассказал начальник Управления «Центр государственной экспертизы» Михаил Гришин, а о кадровых вопросах и развитии системы квалификаций – вице-президент, координатор НОПРИЗ по СЗФО Александр Гримитлин.

После пленарной сессии свою работу начала выставка «Энергоэффективность. XXI век», на которой свою продукцию представили 17 компаний.

Деловую программу конгресса продолжили конференция «Коммерческий учет энергоносителей» и тематические секции.

- Конгресс в очередной раз подтвердил свой статус одной из ведущих отраслевых профессиональных площадок, - подвел итог форума вице-президент НОПРИЗ, ответственный секретарь оргкомитета конгресса Александр Гримитлин. – В рамках деловой программы за один день успешно прошли шесть мероприятий: пленарная сессия, научно-практическая конференция и пять тематических секций. В ходе дискуссий профессиональным сообществом был выдвинут ряд конструктивных предложений по основным направлениям развития строительной и энергетической отраслей в рамках исполнения требований национальных проектов, государственных программ, а также по разработке и началу реализации Стратегии развития 2030.

Следующий, XVIII Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Архитектура. Инжерения. Цифровизация. Экология» пройдет в марте 2019 года в рамках деловой программы выставки «Мир климата» в Москве.

Для справки:

Организаторами форума выступают: АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», КОНСОРЦИУМ ЛОГИКА – ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ, Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) и Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ).

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