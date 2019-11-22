Обновление ж/д линии Бестужево - Беркакит в Якутии вдвое увеличит объемы перевозок

Реконструкция железнодорожной линии Бестужево - Беркакит, которая связывает железную дорогу в Якутии с Байкало-Амурской магистралью (БАМ), позволит более чем в два раза увеличить объем грузоперевозок на этом участке. Об этом сообщил ТАСС в пятницу гендиректор угледобывающей компании "Колмар" (якорный резидент территории опережающего развития (ТОР) "Южная Якутия") Артем Левин.

"Вызывает серьезные сомнения, что железная дорога от Беркакита до Бестужева сможет выдержать возрастающую нагрузку. Однако РЖД весной выделяет деньги на реконструкцию и этой ветки. Это позволит увеличить объемы перевозки до 32 млн т угля и других грузов", - сказал Левин.

В пресс-службе РЖД ТАСС пока не уточнили сумму инвестиций в проект. Сейчас ежегодная провозная способность участка составляет чуть более 13 млн т.

Ранее председатель совета директоров ООО "Колмар Груп" Анна Цивилева сообщила, что реконструкция ветки начнется весной 2020 года. Проект развития участка включает в себя реконструкцию действующих раздельных пунктов. На станциях Нагорная и Могот необходимо удлинить приемо-отправочные пути, а на станциях Беркакит, Окурдан, Золотинка, Аям, Якутский, Рихард Зорге нужно еще построить дополнительные. Кроме того, необходим второй путь на перегоне Аям - Золотинка, который является одним из главных лимитирующих участков на этом направлении. В числе других важных мер - оснащение линии автоматической блокировкой, что повысит интенсивность движения поездов по участку протяженностью более 200 км.

Угледобывающая компания "Колмар" является якорным резидентом ТОР "Южная Якутия", владеет Инаглинским и Денисовским горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе Якутии. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд т угля.

ТОР "Южная Якутия" (располагается в Нерюнгринском районе Якутии) утверждена правительством РФ в декабре 2016 года. Основной специализацией ТОР определена добыча и переработка коксующихся углей для поставки на российский рынок и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас статус резидентов ТОР "Южная Якутия" в рамках соглашений с АО "КРДВ" имеют 15 инвесторов.