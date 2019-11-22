 
Модернизация

28 млн рублей направлено на развитие энергосистемы Славянских электросетей

28 млн рублей направлено на развитие энергосистемы Славянских электросетей

22 ноября 2019, 16:20
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

203 просмотра

С начала года специалисты Славянского филиала «Россети Кубань» ввели в эксплуатацию порядка 7,5 тыс. км высоковольтных линий и более 4 тыс. км распределительной сети. Инвестиции компании в строительство новых энергообъектов и развитие электросетевой инфраструктуры энергорайона составили 28 млн рублей.

В рамках инвестиционной деятельности на территории Славянского, Темрюкского и Красноармейского районов установлено 14 комплектных трансформаторных подстанций общей мощностью 4,4 МВА. Все они укомплектованы современным оборудованием, надёжно защищающим электросети от перепадов напряжения и коротких замыканий.

— Эти масштабные инвестиции позволили нам обеспечить техническое присоединение множества самых разных объектов: социальных учреждений, объектов малого и среднего бизнеса, жилых домов, — пояснила заместитель директора по капитальному строительству Славянских электрических сетей Марина Щербина. — Затраты компании непосредственно на техприсоединение и увеличение имеющейся мощности из общей        суммы инвестиций составили 16,5 млн рублей, тогда как рядовому потребителю техническое присоединение обходится в 550 рублей. Каждый из нас делает свой посильный вклад в развитие энергосистемы нашего района, а вместе мы можем сделать его комфортным, богатым и процветающим.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Россети Кубань

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
С начала года энергетики
Филиал
На энергоблоке № 1 Калининской АЭС стартует капитальный ремонт с масштабной модернизацией
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно