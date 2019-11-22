28 млн рублей направлено на развитие энергосистемы Славянских электросетей

Александр Гусев вошел в состав жюри конкурса ПАО "Россети"
22 ноября 2019, 16:20
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика
С начала года специалисты Славянского филиала «Россети Кубань» ввели в эксплуатацию порядка 7,5 тыс. км высоковольтных линий и более 4 тыс. км распределительной сети. Инвестиции компании в строительство новых энергообъектов и развитие электросетевой инфраструктуры энергорайона составили 28 млн рублей.
В рамках инвестиционной деятельности на территории Славянского, Темрюкского и Красноармейского районов установлено 14 комплектных трансформаторных подстанций общей мощностью 4,4 МВА. Все они укомплектованы современным оборудованием, надёжно защищающим электросети от перепадов напряжения и коротких замыканий.
— Эти масштабные инвестиции позволили нам обеспечить техническое присоединение множества самых разных объектов: социальных учреждений, объектов малого и среднего бизнеса, жилых домов, — пояснила заместитель директора по капитальному строительству Славянских электрических сетей Марина Щербина. — Затраты компании непосредственно на техприсоединение и увеличение имеющейся мощности из общей суммы инвестиций составили 16,5 млн рублей, тогда как рядовому потребителю техническое присоединение обходится в 550 рублей. Каждый из нас делает свой посильный вклад в развитие энергосистемы нашего района, а вместе мы можем сделать его комфортным, богатым и процветающим.
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