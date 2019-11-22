28 млн рублей направлено на развитие энергосистемы Славянских электросетей

С начала года специалисты Славянского филиала «Россети Кубань» ввели в эксплуатацию порядка 7,5 тыс. км высоковольтных линий и более 4 тыс. км распределительной сети. Инвестиции компании в строительство новых энергообъектов и развитие электросетевой инфраструктуры энергорайона составили 28 млн рублей.

В рамках инвестиционной деятельности на территории Славянского, Темрюкского и Красноармейского районов установлено 14 комплектных трансформаторных подстанций общей мощностью 4,4 МВА. Все они укомплектованы современным оборудованием, надёжно защищающим электросети от перепадов напряжения и коротких замыканий.