ГУП РК "Крымэнерго" оперативно устраняет повреждения в сетях, ставшие следствием непогоды

21-22 ноября в период действия штормового предупреждения зафиксированы технологические нарушения в электрических сетях Республики Крым. Энергетики работают в круглосуточном режиме и оперативно устраняют повреждения.

21-22 ноября в период действия штормового предупреждения об очень сильном ветре до 27 м/с в электрических сетях Республики Крым зафиксированы технологические нарушения на линиях электропередачи 10-35 кВ, а также множественные точечные повреждения в сетях 0,4 кВ, питающих дома потребителей.

По состоянию на 08:00 22 ноября за прошедшие сутки в различных районах полуострова отмечены повреждения двух линий 35 кВ и 39 ВЛ 6-10 кВ. Наиболее частые причины аварийных отключений ЛЭП – обрывы проводов, их шлейфов и вязок из-за порывов ветра, падение деревьев и их ветвей на линии электропередачи.

От непогоды пострадали 82 населенных пункта (из них 33 – частично) в 18 городских округах и районах республики. Сильнее всего последствия непогоды ощутили потребители Ленинского, Джанкойского, Сакского и Симферопольского районов, а также города Керчи. На некоторых участках ЛЭП фиксировались повторные повреждения.

Благодаря оперативной работе энергетиков к утру была восстановлена работоспособность всех ВЛ 10-35 кВ.

В настоящее время ведется устранение пяти новых повреждений ВЛ 10 кВ, продолжаются работы по точечным заявкам потребителей. Задействованы 105 бригад (364 человека) и 142 единицы техники.

В ГУП РК «Крымэнерго» действует режим повышенной готовности. Работы в круглосуточном режиме продолжатся до полного восстановления электроснабжения. Энергетики прилагают максимум усилий для скорейшей подачи электроэнергии в дома крымчан.