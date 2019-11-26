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Александр Новак встретился с послом Испании в России Фернандо Вальдеррамой

Минэнерго, Испания

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с Послом Испании в России Фернандо Вальдеррамой. Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия России и Испании в различных отраслях экономики, в том числе в энергетике.

Испания является важным партнером России, Москва и Мадрид демонстрируют высокий уровень взаимопонимания по ключевым вопросам, отметил Александр Новак в ходе встречи.

“По итогам 2018 года объем товарооборота с Испанией увеличился до $5,8 млрд. Подобным образом развивается и наше сотрудничество в деловых кругах. В настоящее время на российском рынке успешно работают более 100 испанских компаний, многие из которых стремятся расширить свое присутствие в России. Это агропромышленный комплекс, промышленность, машиностроение, нефтедобыча и другие отрасли. Важным механизмом развития сотрудничества выступает и Российско-Испанская комиссия по экономическому и промышленному сотрудничеству”, - сказал Министр.

Говоря о партнерстве на энергетическом рынке, Александр Новак подчеркнул успешность взаимодействия двух стран в части поставок СПГ, добычи нефти, а также в области возобновляемой энергетики.

 

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