"Роскосмос" назвал причины переноса запуска "Прогресса МС-13" к МКС

Репортаж о заводе "Кавказкабель":
26 ноября 2019, 12:15
Рубрика: Происшествия
Метки: РОСКОСМОС
Отрасль: Машиностроение Транспорт Кабельная промышленность
Запуск космического грузовика "Прогресс МС-13" к МКС перенесли из-за неисправного бортового кабеля, сообщили в "Роскосмосе". Отмечается, что неполадки выявили сотрудники РКК "Энергия" в ходе предполетной подготовки на Байконуре.
"Несоответствие было устранено после замены кабеля. В связи с необходимостью проведения дополнительных проверок запуск корабля "Прогресс МС-13" перенесен на 6 декабря 2019 года, в 12:34 мск", — говорится в сообщении.
Корабль выведет на орбиту ракета "Союз-2.1а", он доставит на МКС различные грузы, включая новогодние подарки для экипажа.
Изначально старт должен был состояться именно 6 декабря, но по просьбе НАСА его перенесли на первое число, чтобы не мешать стыковке корабля Dragon компании SpaceX.
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