"Роскосмос" назвал причины переноса запуска "Прогресса МС-13" к МКС

Запуск космического грузовика "Прогресс МС-13" к МКС перенесли из-за неисправного бортового кабеля, сообщили в "Роскосмосе". Отмечается, что неполадки выявили сотрудники РКК "Энергия" в ходе предполетной подготовки на Байконуре.

"Несоответствие было устранено после замены кабеля. В связи с необходимостью проведения дополнительных проверок запуск корабля "Прогресс МС-13" перенесен на 6 декабря 2019 года, в 12:34 мск", — говорится в сообщении.

Корабль выведет на орбиту ракета "Союз-2.1а", он доставит на МКС различные грузы, включая новогодние подарки для экипажа.

Изначально старт должен был состояться именно 6 декабря, но по просьбе НАСА его перенесли на первое число, чтобы не мешать стыковке корабля Dragon компании SpaceX.