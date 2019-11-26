В Тамбове открылась зарядная станция для электромобилей

Специалисты филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» установили зарядную станцию для электромобилей в Тамбовской области. Она расположена в Тамбове на Моршанском шоссе, 23 (рядом со зданием Тамбовэнерго). Проект реализован в рамках Всероссийской программы по развитию инфраструктуры для электротранспорта ПАО «Россети».

Процесс зарядки электрокара можно сравнить с подзарядкой ноутбука или мобильного телефона. Участие хозяина не требуется. Он подключает автомобиль к станции и может быть свободен. Технические решения, которые применены в этой станции зарядки, делают процесс абсолютно безопасным. На данный момент зарядка автомобилей осуществляется бесплатно.

У зарядных станций есть все шансы стать востребованными уже в самом ближайшем будущем. По неофициальным данным, сейчас по дорогам региона ездят более десяти электромобилей. Однако в ближайшие годы их количество может вырасти, особенно при условии развития зарядной инфраструктуры.

«В настоящее время идет активная популяризация и развитие перспективных видов электротранспорта с целью улучшения экологической ситуации в России. Но нельзя говорить только про электромобили и при этом забывать про развитие необходимой инфраструктуры. Для такого вида транспорта нужна энергия, а значит надо говорить о новых решениях в данной области. Я считаю, что Тамбовская область имеет высокие перспективы развития электротранспорта, потому что мы идем в ногу со временем. В свою очередь Тамбовэнерго будет способствовать увеличению количества заправочных комплексов в регионе», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.