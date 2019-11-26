Газпром при поддержке Роскосмоса начал строительство современного центра по производству спутников

Газпром при поддержке Роскосмоса начал строительство сборочного производства космических аппаратов (СПКА) в г. Щелково Московской области. Торжественная церемония начала строительства состоялась 25 ноября 2019 г. при участии зампреда правления Газпрома В. Маркелова, 1го заместителя гендиректора Роскосмоса Ю. Урличича и вице-премьера Московской области В. Хромова.

Предприятие строится вблизи с Телекоммуникационным центром Газпром космические системы, дочки Газпрома. Оператором проекта выступает Газпром СПКА. СПКА будет выпускать космические аппараты гражданского назначения для нужд группы Газпром и других заказчиков, включая Роскосмос. Газпром особо подчеркивает, что СПКА станет первым в истории современной России предприятием полного цикла по сборке и испытанию спутников. На СПКА будут производиться космические аппараты для развития орбитальной группировки спутников связи Ямал и системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) СМОТР. Эти космические системы обеспечивают технологическую связь и мониторинг производственных объектов компании.

Напомним, что космическая группировка спутниковой связи и вещания Ямал на данный момент насчитывает 5 аппаратов, включая запущенный на орбиту 30 мая 2019 г. Ямал-601. Мощности СПКА также планируется задействовать при реализации перспективной программы Сфера, разработанной Роскосмосом. та программа предусматривает создание многоспутниковой орбитальной группировки передачи данных, включающую в себя навигационную, коммуникационную и геоинформационную составляющую. Программа Сфера будет реализовываться на принципах государственно-частного партнерства, в частности в программе предусмотрено использование спутников, входящих в орбитальные группировки Газпрома.

На сборочных площадках СПКА будет установлено современное оборудование с высоким уровнем автоматизации технологических процессов.

Вся выпускаемая продукция будет проходить многоступенчатую проверку. На испытательных стендах будет имитироваться воздействие факторов космического пространства и нагрузок, возникающих при запуске аппаратов на ракетах-носителях.

Мощности предприятия позволят производить до 4 аппаратов связи и дистанционного зондирования Земли средней и большой размерности или до 100 малых серийных аппаратов в год. Ввод предприятия в эксплуатацию планируется в 2022 г. Это соответствует планам Газпрома по выводу на орбиту 14 собственных спутников до 2035 г. (8 спутников Ямал и 6 спутников ДЗЗ Смотр). Ранее сообщалось, что инвестиции в проект по строительству СПКА составят 14 млрд руб., проект создаст 180 рабочих мест.

В ходе мероприятия гендиректор Газпром космические системы Д. Севастьянов и 1й заместитель гендиректора Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Ю. Урличич подписали соглашение об основных принципах участия в проекте СПКА.

В документе отражено намерение Роскосмоса войти в уставный капитал компании Газпром СПКА. Доли участников предполагается закрепить в специальном корпоративном договоре, который будет заключен позднее. Это соглашение развивает серию договоренностей, которые были достигнуты компаниями ранее. В октябре 2018 г. Газпром и Роскосмос подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта Газпрома по созданию СПКА в Московской области. В феврале 2019 г. стороны актуализировали дорожную карту разработки и освоения производства организациями Роскосмоса современного оборудования, включая импортозамещающее, в интересах Газпрома, продлив ее до 2022 г.