"Россети Центр и Приволжье": за 3 квартала энергетики отремонтировали 438 подстанций

В «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации ремонтной программы за 9 месяцев 2019 года. В отчетном периоде энергетики отремонтировали 438 подстанций 35-110 кВ и 948 км ЛЭП. К началу отопительного сезона все ремонтные работы на объектах, являющихся ключевыми в энергосистемах девяти регионов, были полностью завершены.

По итогам трех кварталов текущего года все запланированные работы в рамках реализации ремонтной программы 2019 года выполнены в строгом соответствии с графиками и в полном объеме. Осуществлен комплексный ремонт 8 093 трансформаторных подстанций напряжением 0,4-10 кВ и порядка 37 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ. Для минимизации риска технологических нарушений на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи из-за падения веток и деревьев на провода расчищено 16 439 га и расширено 193 га просек воздушных линий (ВЛ).

В частности, в Калужской области энергетики выполнили ремонт 25 крупных центров питания, от которых осуществляется электроснабжение крупных производств. В их числе подстанции 110 кВ «Фаянсовая» в Кировском районе, «ПРМЗ» в г. Калуге, «Гончарово» в Дзержинском районе, «Русиново» в Боровском районе. В результате выполненных работ повышена надежность электроснабжения таких крупных предприятий, как завод по производству изделий из фаянса в Кировском районе (ЗАО «Кировская керамика»); предприятие, выпускающее путеремонтную железнодорожную технику в Калуге (АО «Ремпутьмаш»); карьер по добыче строительных известняков в Дзержинском районе (ООО «ПЗКУ»); завод радиотехнологического оснащения в Боровском районе (ОАО «БЗРТО»).

В Рязанской области были завершены работы на ПС 110 кВ «Рязань», «Горроща» и «Ухолово». Энергетики выполнили ремонт трансформаторов, разъединителей, выключателей для повышения надежности и качества электроснабжения населения, объектов промышленной и социальной сферы региона в предстоящий отопительный период.

Энергетики кировского филиала компании выполнили существенные объемы работ на ВЛ-110 кВ «Вятские Поляны-Малмыж», ВЛ-110 кВ «Котельнич-Иготино», ВЛ-110 кВ «Пинюг-Демьяново», от которых запитаны Вятскополянский, Малмыжский, Котельничский, Подосиновский районы Кировской области. Одним из ключевых объектов ремонтной программы данного филиала также стала подстанция 110/35/10 кВ «Кузнецы», снабжающая электроэнергией крупные агрофирмы «Новый путь», «Подгорцы», «Чудиновская», население и сельскую инфраструктуру Орловского района.

Всего в 2019 году на ремонтную кампанию запланировано порядка 3,7 млрд рублей. Реализация ремонтной программы является одной из важнейших составляющих подготовки электросетевого комплекса к отопительному периоду, характеризующемуся максимальными нагрузками на электроустановки.