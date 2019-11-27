В Якутске будет построен первый в республике квартал комплексной застройки «Воинская часть», объем инвестиций в который составит 32,4 млрд рублей. Главе Минстроя России Владимиру Якушеву, находящемуся с рабочим визитом в Республике Саха, проект представил председатель правительства республики Владимир Солодов.

Всего в квартале, который будет реализован на площади 68,4 га, построят 419,3 тыс. кв. метров недвижимости. Проект включает 66 разноэтажных многоквартирных домов (5-16 этажей), 36 двухэтажных индивидуальных домов.

Кроме того, в рамках комплексной застройки будет построен 21 объект инфраструктуры, в том числе две школы, два детских сада и поликлиника. Инвестиции в строительство инфраструктуры составят 2,3 млрд рублей.