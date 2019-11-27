Модернизированная подстанция "Лорис" повысит надежность электроснабжения 75 тысяч жителей Краснодара

В Краснодаре после масштабной реконструкции введена в эксплуатацию подстанция 110/35/10 кВ «Лорис». Мощность энергообъекта увеличена почти вдвое и составляет 105 МВА. В мероприятии приняли участие глава города Краснодара Евгений Первышов и генеральный директор компании «Россети Кубань» Сергей Сергеев.

Глава Краснодара отметил важность увеличения энергомощностей для дальнейшего развития краевой столицы:

– Вместе с ключевыми ресурсоснабжающими организациями мы разработали план обновления и модернизации городских систем, по каждому направлению – водо-, тепло-, электроснабжению. Это необходимо для развития Краснодара. Сейчас эти масштабные проекты поэтапно реализуются. Со стороны «Россети Кубань» идет серьезная работа по модернизации существующих и строительству новых питающих центров, необходимых для надёжного энергоснабжения жителей, предприятий, возможности создания новых. В этом году обновили восемь подстанций. А всего за последние три года – уже 15 крупных питающих центров. Дальнейшие планы и задачи тоже серьезные, мы рассчитываем на их реализацию и полное выполнение, – сказал Евгений Первышов.

Подстанция «Лорис» - это ключевой питающий центр для 75 тысяч жителей и 63 объектов социальной инфраструктуры, международного аэропорта «Краснодар» и десяти пригородных населенных пунктов: поселков Индустриальный, Лорис, Октябрьский, Знаменский, Пригородный, Агроном, хутора Ленина, Пашковского и Новознаменского жилых районов, станицы Старокорсунской.

Гендиректор «Россети Кубань» и глава Краснодара прошли по подстанции, Сергей Сергеев показал обновленное оборудование, рассказал о его технических параметрах.

– Реконструкция подстанции «Лорис» позволила усилить надежность электроснабжения потребителей северо-восточной части Краснодара и его пригорода. Объем инвестиций в реконструкцию составил более 420 млн рублей. Мощность объекта, который является ключевым звеном в энергосистеме города, увеличена почти вдвое. Развитие Краснодара требует от нас опережающих темпов по созданию новых энергетических мощностей, что и является для нас приоритетом. В следующем году, например, планируется реконструкция ещё четырех питающих центров и строительство новой подстанции «Ангарская», – сказал генеральный директор компании «Россети Кубань» Сергей Сергеев.

Сергей Сергеев также вручил ключи от новых бригадных автомобилей сотрудникам Краснодарского филиала «Россети Кубань».

В мероприятии также приняли участие исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности Виктор Коржаневский, заместитель генерального директора – руководитель Аппарата Максим Щепакин, исполняющий обязанности Главного инженера Андрей Чебаков, директор Краснодарских электрических сетей Андрей Герасько, главный инженер Краснодарских электрических сетей Владимир Безуглый.

Всего в этом году компания «Россети Кубань» проводит реконструкцию восьми питающих центров – подстанции «Северная», «ОБД», «Лорис», «Северо-Восточная», «Военгородок», «Восточная», «Почтовая», «Западная-2». Это повысит надежность электроснабжения свыше 500 социально-значимых объектов и 460 тысяч жителей Краснодара.

В 2020 году в Краснодаре планируется реконструкция четырех и строительство одного нового питающего центра. Будут модернизированы подстанции «Калинино», «Южная», «Западная-2» и «ВНИИРис», начнется строительство подстанции «Ангарская».

Всего за 2020-2022 гг. в рамках инвестиционной программы компании на территории Краснодарского края и Республики Адыгея запланирована реализация 12 проектов, предусматривающих строительство или реконструкцию центров питания 35-110 кВ. Фактический прирост трансформаторной мощности составит порядка 430 МВА.