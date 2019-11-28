Алексей Кулапин принял участие в работе XII Российско-Германской сырьевой конференции

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На площадке Санкт-Петербургского горного университета состоялась XII Российско-Германская сырьевая конференция, в рамках которой представители государственных органов власти, ведущих энергетических компаний, научного и экспертного сообщества России и Германии обсудили текущие вопросы и дальнейшие перспективы двустороннего энергетического сотрудничества и глобального устойчивого развития. Минэнерго России на мероприятии представлял Директор Департамента государственной энергетической политики Алексей Кулапин.

Выступая на пленарном заседании «Россия – Германия: партнерство и объединение потенциалов на фоне новых глобальных и экологических вызовов» он отметил, что вопросы охраны окружающей среды и противодействия изменению климата сегодня являются одними из приоритетных направлений государственной политики России. Необходимость их решения отражена в ключевом стратегическом документе отрасли – Доктрине энергетической безопасности России, а также закладывается в актуализированный проект Энергетической стратегии нашей страны до 2035 года.

В целом уже сегодня топливно-энергетический баланс России низкоуглеродный – более половины внутреннего потребления первичных энергоресурсов в стране приходится на газ, наиболее экологически чистый вид топлива. В выработке электроэнергии более 80% составляют безуглеродные или низкоуглеродные источники, а к 2040 году – этот показатель будет уже почти 90%.

В целях дальнейшего снижения антропогенного влияния энергетической отрасли на окружающую среду и климат Россия последовательно реализует комплекс мер, направленных на снижение эмиссии парниковых газов, повышение «чистоты» ископаемых топлив, стимулирование модернизации промышленности, энергосбережения и внедрения инновационных материалов, переход на принципы наилучших доступных технологий и развитие возобновляемой энергетики. Кроме того, являясь одним из ведущих поставщиков природного газа в страны Европы и азиатского направления, Россия участвует в обеспечении глобальных потребностей в доступных и экологически чистых энергоресурсах.

Вместе с тем, по словам Алексея Кулапина, в глобальном масштабе сегодня существует ряд вызовов, сдерживающих повышение устойчивости энергетических рынков и международной энергобезопасности. Для ответа на них необходим открытый диалог и обеспечение конструктивного международного сотрудничества государств. Примером таких взаимоотношений является давнее плодотворное партнерство России и Германии, развивающееся по нескольким направлениям – от поставок энергоресурсов до энергетического машиностроения.

Россия традиционно является крупнейшим экспортером природного газа в Германию, поставки которого в последние годы только наращиваются. Также развивается сотрудничество российских и немецких компаний, в том числе в рамках совместной реализации экспортных проектов, таких как строительство газопровода «Северный поток – 2», а также проектов модернизации российской электро- и теплоэнергетики и в сфере локализации технологий.

Между тем в ходе мероприятия его участники согласились, что потенциал укрепления двустороннего сотрудничества стран еще очень высок. Среди перспективных направлений – совместная реализация инфраструктурных , в том числе энергетических, проектов, развитие «чистых» и ресурсосберегающих технологий, обмен опытом в сфере технологического развития, включая такие актуальные темы как водородная энергетика и цифровые решения.