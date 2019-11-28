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Инвесторы вложат 130 млн рублей в строительство корпуса хлебозавода в Зеленограде

Инвесторы вложат 130 млн рублей в строительство корпуса хлебозавода в Зеленограде

28 ноября 2019, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 

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Новый производственный корпус "Хлебозавода номер 28" появится в Зеленограде. Объем привлеченных инвестиций составит 130 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба департамента городского имущества города Москвы.

"Столичная градостроительно-земельная комиссия приняла решение о предоставлении в аренду АО "Хлебозавод номер 28" земельного участка площадью 0,35 га для строительства нового производственного корпуса по изготовлению хлебобулочных изделий. По итогам реализации объекта планируется создать 24 рабочих места, объем привлеченных инвестиций составит 130 млн рублей, планируемые налоговые отчисления в городской бюджет - 3 млн рублей в год", - говорится в сообщении.

Власти Москвы заключат с АО "Хлебозавод номер 28" договор аренды на шесть лет, приводит пресс-служба слова главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана. В течение этого времени инвестор должен осуществить строительство производственного объекта, площадь которого составит 5,3 тыс. кв. м по адресу: г. Москва, ПЗ "Алабушево", пр-т Генерала Алексеева, д. 44.

Строительство нового корпуса будет проводиться в рамках реализации госпрограммы "Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы".

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Компания: ТАСС

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