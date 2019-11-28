Олег Хорохордин и Павел Акилин обсудили развитие электросетевого комплекса Республики Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин и генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин в ходе рабочей встречи подвели первые итоги взаимодействия правительства региона и распределительной электросетевой компании.

В рамках совместной работы были выполнены мероприятия по подготовке электросетевого хозяйства к отопительному сезону, намечены пути по строительству резервных линий электропередачи, увеличению пропуска электроэнергии в сеть, тарифному регулированию.

Филиал Россети Сибирь в Республике Алтай реализовал утвержденную ремонтную и инвестиционную программы в полном объеме и в срок. В октябре энергосетевой комплекс региона подтвердил готовность к прохождению отопительного сезона, получив коэффициент «1», подтверждающий выполнение запланированных мероприятий.

Более 600 млн рублей было вложено в повышение надежности энергоснабжения и развитие сетей: реконструкцию линий электропередачи, технологическое присоединение новых абонентов, приобретение цифрового оборудования в рамках создания пилотного проекта «Цифровой РЭС», в том числе приобретение и установку «умных» приборов учета.

«В перспективе дальнейшего плодотворного сотрудничества нам необходимо в первую очередь увеличивать пропуск электроэнергии – а это значит, привлекать крупных инвесторов, продолжить работу по замене и реконструкции объектов, способствовать объединению бесхозных сетей с целью квалифицированного обслуживания», – сказал Павел Акилин.

Олег Хорохордин отметил, что одним из серьезных этапов взаимодействия сторон стало обсуждение возможности строительства линии электропередачи напряжением 110 кВ «Ининская –Усть-Коксинская». Инициатором этого проекта выступили энергетики, его включили в программу развития региона «Сильный Алтай».

«Эта линия обеспечит резервное питание от села Шебалино до села Усть-Кокса и до села Кош-Агач в случае возникновения технологических нарушений и проведения плановых работ, значительно повысит надежность электроснабжения большей части Республики Алтай», – подчеркнул глава.

В рамках встречи отмечено, что с начала этого года филиал осуществил технологическое присоединение 1297 новых абонентов. Это жители региона, социальные объекты и объекты бизнеса. Строительство линий электропередачи, согласно техническим условиям, потребовалось 637 заявителям. Для этих целей за 10 месяцев было построено почти 80 километров ЛЭП.