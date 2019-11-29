Александр Новак: “Уверен, что развитие и углубление кооперации России и ФСЭГ будет напрямую способствовать развитию организации”

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в работе 5-го газового саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

Тесное взаимодействие производителей и поставщиков газа становится всё более важным фактором устойчивого развития мировой энергетики, отметил Александр Новак.

“За почти два десятилетия ФСЭГ превратился в солидную международную организацию, помогающую газодобывающим государствам сообща продвигать свои интересы на глобальных рынках. Мы ожидаем, что в грядущие годы Форум будет играть возрастающую роль площадки для обмена мнениями, единой платформы для продвижения природного газа на мировой арене и «сверки часов» ведущих производителей газа, от которых зависит стабильность газового рынка и его будущий облик”, - подчеркнул Александр Новак.

Взаимодействие в рамках ФСЭГ является одним из приоритетных направлений внешней энергетической политики России, продолжил он.

“Что касается России, то мы осознаем важнейшую роль природного газа как одного из наиболее надежных и экологически чистых энергоресурсов, совершенствуем технологии его добычи, транспортировки, хранения и использования. Мы принимаем неизбежность глобализации рынков газа и развиваем в России производство СПГ, призванного стать весомым дополнением трубопроводным поставкам природного газа. Это открывает большие возможности для наращивания производства и экспорта газа и одновременно представляет серьёзный вызов - понадобится кардинально ускорить освоение новых месторождений, модернизировать перерабатывающие мощности, расширить газотранспортную инфраструктуру”, - добавил глава Минэнерго России.

Министр также отметил значимость ведущихся Россией инфраструктурных проектов в газовой сфере.

“Реализуем крупнейшие инфраструктурные проекты - “Сила Сибири”, “Турецкий поток”, “Северный поток-2” - внося тем самым вклад в глобальную энергобезопасность”, - подчеркнул Александр Новак.

В заключение Министр отметил, что для цели обеспечения энергетической безопасности необходима совместная работа всех стран – как экспортеров, так и покупателей.