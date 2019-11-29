На базе МЭИ создан испытательный комплекс для разработки проектов интернета энергии

Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе Национального исследовательского университета "МЭИ" будет разрабатывать технологические решения для новых энергетических систем будущего (интернет энергии) на уникальном модельном испытательном комплексе "Testbed "Энерджинет". Киберфизическая модель позволит тестировать разработки для малых распределенных сетей, сообщила в пятницу пресс-служба Российской венчурной компании (РВК).

Интернет энергии (Internet of Energy) предполагает появление новых моделей взаимодействия потребителя и поставщика энергии, сама энергосистема становится децентрализованной за счет развития распределенной генерации и технологий управления спросом, а участниками рынка становятся не только люди и организации, но и вещи - электронные устройства, управляемые искусственным интеллектом, смогут сами определять экономичные режимы работы и отключаться в случае, если они не используются. Структурные и технологические особенности построения энергосистем будут напоминать интернет, поэтому новый подход к их организации часто называют интернетом вещей. Для его работы необходимо создать принципиально новую архитектуру интеллектуальных распределенных сетей и программное обеспечение, способное управлять сложными процессами взаимодействия участников рынка в режиме реального времени.

"В Центре компетенций НТИ на базе МЭИ "Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем" начался этап по вводу в эксплуатацию нового уникального оборудования "Testbed "Энерджинет". Это уникальный модельный испытательный комплекс для разработки и тестирования архитектурно-технических решений по проекту создания интернета энергии и других новых решений для технологического развития российской энергетики. Комплекс позволит проводить цифровое и киберфизическое моделирование сложных электроэнергетических систем. Работы выполняются в рамках проекта по разработке архитектуры интернета энергии в целях реализации плана мероприятий "Энерджинет" Национальной технологической инициативы", - говорится в сообщении.

Комплекс позволяет разработчикам объединять физические и математические модели будущих энергосистем, создавая киберфизическую модель для испытаний систем распределения электроэнергии с учетом работы реальных силовых устройств. Четырехквадрантные усилители комплекса, в отличие от обычных, могут не только генерировать мощность, но и потреблять ее. За счет этого ученые могут симулировать полноценный обмен энергией между цифровой и физической частями модели.

"Такие киберфизические модели позволяют создавать модели малых и средних распределенных сетей, включающие накопители электроэнергии и другое перспективное оборудование. Они позволят подключать реальное оборудование для проведения исследований и испытаний - энергороутеры, накопители электроэнергии, управляемые интеллектуальные присоединения и др. Создание полигона "Testbed "Энерджинет", работающего на основе технологии Power Hardware in Loop (PHIL), является первым подобным проектом в России и одним из немногих в мире. Ввод в эксплуатацию полигона "Testbed "Энерджинет" станет важной вехой в реализации плана мероприятий "Энерджинет", так как позволит проводить испытания реальных силовых устройств с включением их в контур цифрового моделирования", - также сообщает пресс-служба РВК.

НТИ

Центры компетенций Национальной технологической инициативы - подразделения, которые в соответствии с нацпроектом "Наука" создаются на базе образовательных или научных организаций. Они ведут исследовательскую и образовательную деятельность в консорциуме с ведущими технологическими компаниями в интересах развития сквозных технологий НТИ, среди которых - большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, технологии беспроводной связи.

В России создано 14 таких центров. До 2021 года предусмотрено их государственное финансирование в размере 10,3 млрд рублей. Оператором проекта Центров компетенций НТИ выступает Российская венчурная компания.

Фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС