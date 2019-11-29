На саратовском мосту заменят кабельные линии и асфальт

Все не так с кабельным пластикатом
29 ноября 2019, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСЗАКУПКИ
Отрасль: Строительство
Информация о проведении аукциона по восстановительным работам на старом мосту появилась на сайте «Госзакупки».
Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова», на содержание и ремонт моста из Саратова в Энгельс направят 90 миллионов рублей. Кроме восстановления моста, проведения новых кабелей и замены асфальта, подрядчику будет поручено содержать заезды на мосты с улиц Лесозаводская, Большая Затонская и с Предмостовой площади. Итоги аукциона будут опубликованы 10 декабря текущего года.
В 2020 году на содержание путепровода выделят 30,3 миллиона рублей, а в следующий год – 59,6 миллионов.
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